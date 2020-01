Festival, concert, lecture… Ce qui va rythmer votre week-end en Indre-et-Loire

Et de la zumba, aussi.

Chaque vendredi, Info Tours fait le point sur les événements marquants du week-end en Indre-et-Loire pour vous donner des idées de sorties. Voici ce que nous vous proposons d’ici le 19 janvier…

Le festival du week-end…

C’est Ecoute-Voir qui célèbre sa 10e édition. IL a débuté ce jeudi et se poursuit tout au long du week-end avec différentes propositions artistiques : une dizaine ! Le tout autour de la danse et de la musique. C’est organisé par Le Petit Faucheux et la Cie Maroushka, et vous trouverez toutes les infos sur www.lepetitfaucheux.fr

Pour l’avenir…

On vous a déjà parlé du Forum de l’Orientation ce vendredi et ce samedi toute la journée au Parc Expo de Tours (entrée gratuite). Signalons aussi la journée portes ouvertes de l’Escem, l’école de commerce. C’est samedi de 10h à 18h aux Fontaines. Deux conférences : 11h sur comment intégrer une école de commerce et 15h sur que faire après ses études.

Concert…

Vous aimez David Hallyday ? Ce vendredi à 20h il sera sur la scène du Vinci dans le cadre de sa tournée Eternel Tour !

Concert (bis)…

Blow Some en concert au Strapontin de Tours ce vendredi dès 20h30. C’est un duo chanteuse/guitare/piano

Lecture…

Dimanche après-midi, la bibliothèque municipale de Tours ouvre ses portes mais avant cela samedi de 18h à 22h elle accueille la Nuit de la Lecture 2020. Une soirée pour découvrir la Bibliothèque autrement, pour le plaisir de lire et d’écouter, le goût des découvertes. 18h15, découvrez une lecture projetée pour les tout-petits, 19h, les comptines du monde vous conduiront, aux sons des notes et des paroles exotiques de chansons enfantines traditionnelles, vers de nombreux pays, 19h45, participez au quiz littéraire, spécialement réalisé par les bibliothécaires, 20h, nous vous invitons à une heure du conte nocturne, dès 6 ans, 20h45, participez au game of series et testez vos connaissances en séries télévisées.

A Joué-lès-Tours, la Médiathèque organise des animations gratuites d’abord avec la Ligue d’improvisation de Touraine et leur intervention drôle et décalée dite "Impro’ Viste" à 16h. Le jeune public sera ensuite invité à suivre les lectures théâtralisées d’Anne Rocheteau. Cette conteuse issue de la Compagnie les Chats Pitres racontera tour à tour des histoires gaies, tristes, rythmées ou très douces dès 18h15. Attention : le concert prévu le soir est complet.

Lecture (bis)…

Si vous êtes plutôt du matin, Heure du Conte pour les enfants aux Rives du Cher samedi à 10h15. A partir de 3 ans à la bibliothèque.

Zumba…

Après la réussite de l'après-midi Zumba de l'année dernière, le Conseil Local des Parents d'Elèves de Notre-Dame-d'Oé remet ça dimanche au Gymnase Sébastien Barc.

Zumba Enfant (de 3 à 15 ans) : 15h. Zumba Adulte : 16h15

Tarifs sur place : adulte : 8€, enfant : 5€, famille : 15€.

Volley…

Le grand choc du championnat de Ligue A : le TVB accueille le leader Rennes samedi à 19h30. Les Tourangeaux occupent actuellement la 2e place du classement.