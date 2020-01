Musées et Château de Tours : une année 2019 en demi-teinte

La fréquentation globale est en baisse.

La ville de Tours fait le bilan de la fréquentation de ses établissements culturels en 2019.

Château de Tours : 30 800 entrées contre 30 102 en 2018

Muséum d’Histoire Naturelle : 27 454 entrées contre 34 583 en 2018

Musée des Beaux-Arts : 62 804 entrées contre 62 616 en 2018

Musée du Compagnonnage : 36 426 entrées contre 42 197 en 2018

Au final, 157 400 entrées pour les 4 sites, contre 169 400 pour l’année précédente. Une baisse assez nette que la ville explique ainsi : « Pour le Muséum cela s’explique parce que c’est la deuxième année que l’exposition sur Les Fourmis est en place. Les expositions du Museum ont toujours un grand succès et la prochaine arrive d’ailleurs dans quelques mois : elle sera consacrée aux Araignées… » Pour le Musée du Compagnonnage, « l’absence de directeur pendant un temps a empêché d’avoir une exposition estivale » nous précise-t-on. Une nouvelle directrice a pris ses fonctions récemmentet nous l’avons rencontrée en avant-première pour 37 degrés.

Malgré des troubles à sa direction (plus aucun conservateur, situation inédite !), le Musée des Beaux-Arts maintient le cap en 2019 avec même une légère progression de sa fréquentation, en particulier grâce à ses tarifs réduits (11 712 entrées, 2 700 de plus qu’en 2018). Le Château de Tours qui accueille notamment les expositions photo décentralisées de l’institution parisienne Le Jeu de Paume est également dans une bonne dynamique, là-aussi grâce aux tarifs réduits et aux offres de gratuité qui représentent plus de 2/3 des accès.

Pareil au Musée des Beaux-Arts avec 3 entrées sur 4 à 0€, 1 sur 3 au Compagnonnage et plus de la moitié de visiteurs qui ne déboursent pas un centime au Muséum d’Histoire Naturelle. Les événements tels que les Journées du Patrimoine et la Nuit des Musées ont globalement attiré plus de monde qu’en 2018.