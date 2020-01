StorieTouraine, 16/01/20 – Explosion lors d’un cours de chimie à Montrésor ; Camion couché et chauffeur blessé sur l’A10 ; Une ex-adjointe de Tours en campagne avec LREM…

Et la victoire du TVB à Tourcoing.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Explosion à Montrésor…

Ça s’est passé pendant un cours de chimie au collège ce jeudi vers 10h30. Un récipient en verre a explosé pendant une expérience. La professeure et un autre adulte ont été blessés aux mains et conduits à l’hôpital de Loches. 19 élèves choqués ont été pris en charge par les pompiers. Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place.

Accident sur l’A10…

Vers midi, un chauffeur espagnol a perdu le contrôle de son camion et s'est couché en travers des voies de l’autoroute provoquant une perturbation importante de la circulation entre Tours Nord et Parçay-Meslay. Le conducteur est légèrement blessé et la circulation est longtemps restée perturbée. Dans la matinée un accident faisant une blessée a également perturbé le périphérique dans le sens sud-nord pendant 2h au niveau du pont de St Cosme.

Switch de campagne…

On l’imaginait être candidate avec Xavier Dateu parce qu’ils font partie du même groupe au conseil municipal de Tours. Raté ! Ce jeudi l’ancienne adjointe du maire de Tours à l’éducation annonce rejoindre Benoist Pierre pour la campagne des prochaines élections municipales. Elue Les Républicains, Barbara Darnet-Malaquin rejoint donc la liste LREM et non celle de l’ex adjoint au sport.

Visite ministérielle…

Le secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari est attendu au technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps en cours d’agrandissement ce vendredi à 11h15 avant une rencontre avec le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau à 13h.

Volley…

Le TVB reste 2e de Ligue A après une victoire 3-1 mercredi soir à Tourcoing. Prochain match des Tourangeaux ce samedi contre le leader Rennes, à domicile.