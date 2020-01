Ferme Expo à Tours : l’édition 2020 ne ressemblera pas du tout à ce que vous avez connu

Le salon va être profondément remanié.

Quand on parle de Ferme Expo, on le définit en général comme le grand salon de l’agriculture de la Touraine, et même de toute la région Centre-Val de Loire. En 2019 l’événement a accueilli 35 000 visiteurs, soit l’une des plus grosses manifestations publiques d’Indre-et-Loire, à l’affluence comparable avec un festival comme Terres du Son et supérieure à d’autres rendez-vous comme le Japan Tours Festival (19 500 personnes en 2019).

Organisée mi-novembre, cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier festif et professionnel tourangeau, accueillant aussi bien les familles que les scolaires, les gourmets ou les professionnels.

En 2020, ses organisateurs souhaitent faire évoluer les choses. Jusqu’ici, Ferme Expo était organisé par la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et Tours Métropole, dans les locaux de Tours Evénements qui mettait gracieusement ses installations à disposition. Désormais, la société qui gère le Parc Expo et le Palais des Congrès sera coproductrice de ce grand week-end dédié aux terroirs de la région. Première évolution majeure : le Grand Hall accueillera de nouveau des exposants, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs années. Les animaux n’y seront pas hébergés mais cet espace qui avoisine les 10 000m² abritera animations et expositions autour de la gastronomie.

Un grand nombre de concours

A défaut de monter dans l’immédiat un nouveau festival autour de la culture miam, Tours Evénements donne donc une dimension supplémentaire à un rendez-vous déjà bien identifié par les visiteuses et les visiteurs. Concrètement, on pourra y croiser des producteurs de produits locaux, avec la volonté de voir plus de viticulteurs ou de maraîchers que ce qu’il y avait jusqu’à présent à Ferme Expo sans oublier les céréaliers ou les brasseurs pour les bières locales. Les différents concours du week-end se dérouleront sur une scène dédiée avec une tribune de 1 500 fauteuils pour assister aux remises des prix du meilleur éclair au chocolat, des meilleures rillettes de Tours ou autres gourmandises. Les organisateurs espèrent même accueillir des concours d’ampleur nationale. Les instituts de formation participeront également (le CFA de Tours Nord, le lycée Bayet, Notre-Dame-La-Riche…).

Ferme Expo étant également un événement éducatif (3 000 écoliers sur place le vendredi) de nouvelles animations seront proposées comme des ateliers pour apprendre à faire du pain et du beurre. L’installation d’un grand potager pédagogique est à l’étude.