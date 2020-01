Travaux de l’Avenue du Danemark : les précisions de Tours Métropole

Un chantier a débuté ce lundi 13 janvier.

Dimanche 12 janvier sur Info Tours nous nous sommes fait l’écho d’un chantier démarrant sur l’Avenue du Danemark à Tours-Nord, l’un des principaux axes du secteur. Annoncé en amont sur place via des panneaux, il nécessite une déviation par le Rue de Suède pendant 4 semaines ce qui inquiète les riverains de l’association Les Douets de Tours. Ils craignent des accidents et observent d’ores et déjà des dégâts sur le mobilier urbain. Ils relèvent également un manque de concertation à leurs yeux.

Le chantier est dirigé par Tours Métropole qui nous a transmis des précisions sur le sujet :

Les travaux se font dans le cadre de la rénovation globale du réseau d’eau qui passe sous l’Avenue. « Cette canalisation est très vétuste (de nombreuses fuites constatées, ces dernières années) et nécessite d'être rénovée intégralement. Cependant, cette canalisation se situe tout le long de l'Avenue du Danemark - un axe de circulation important. Il a donc été décidé de rénover cette canalisation de 2018 à 2022 – tronçon par tronçon – de façon à générer le moins de gêne possible » indiquent les services.

Deux premières phases se sont déroulées et la 3e a été entamée ce lundi 13 janvier, sur le tronçon Douets / Hollande. Il restera à faire Hollande / Franche Comté et Franche Comté / Bordiers dans les deux prochaines années.

La phase actuelle estimée à 165 000€ nécessite une fermeture uniquement dans le sens Est-Ouest. « Les riverains ainsi que les entreprises et les commerces qui se situent sur le secteur impacté par les travaux, ont été tous informés en amont du chantier prévu » précise l’agglomération. Les Douets de Tours regrettait pour sa part l’absence de concertation pour trouver d’autres solutions que le passage de camions par la Rue de Suède.