StorieTouraine, 15/01/19 – Beaucoup de gastros en Touraine ; Les avocats de Tours manifestent à la cour d’assises ; Jour d’expulsion pour Aly Diawara…

Et le retour à la compétition du TVB contre Tourcoing.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Toujours beaucoup de gastros en Touraine…

Le département reste en rouge sur la carte du réseau de médecins Sentinelles qui surveille chaque semaine l’évolution des virus en France. Le Centre-Val de Loire reste la 7e région de France la plus touchée par l’épidémie de diarrhée aiguë. Pour l’instant elle reste peu concernée par la grippe.

Réforme des retraites…

Les avocats de Tours ont manifesté devant la cour d’assises d’Indre-et-Loire ce mercredi matin dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, leur objectif étant de préserver leur caisse autonome. Ils n’ont pas empêché l’ouverture du procès programmé ce mercredi mais exposé leurs revendications avant qu’une délégation soit reçue par le maire de Tours Christophe Bouchet. Leur mouvement est prévu pour durer jusqu’à vendredi. Dans la journée, le gouvernement a fait un pas vers les barreaux en indiquant le maintien d’une caisse propre à la profession mais ce n’est pas suffisant selon la représentante nationale des robes noires qui veut garder un régime complètement autonome et ne pas subir un rattachement au régime général.

Jour d’expulsion…

Depuis plusieurs semaines, l’Amboisienne Ingrid Berthet, ses proches et tout un réseau associatif craignaient cette issue : l’expulsion d’Aly Diawara vers la Guinée-Conakry, son pays d’origine. L’homme réfugié en France était pourtant sur le point d’y fonder une famille avec sa compagne Ingrid qui doit accoucher dans 4 mois et avec qui il souhaite se marier. Mais la préfecture d’Indre-et-Loire n’a pas été sensible à ce projet et a ordonné son départ par avion programmé ce mercredi après une longue détention au centre de rétention de Rennes. Seul espoir pour Aly Diawara : revenir en France en faisant une demande de regroupement familial… après la naissance de son bébé car cela va forcément prendre du temps. Un scénario dénoncé par son comité de soutien, en particulier la Ligue des Droits de l’Homme.

Volley…

Reprise du championnat pour Tours ce mercredi, avec un match dès 20h à Tourcoing. On jouera la 14e journée de Ligue A.

Patinage artistique…

Le Club Multi Patinage de Tours participait ce week-end à la fois au Tournoi fédéral de Neuilly-sur-Marne et à la coupe des Lutins à Bourgueil. Le CMPT s’est classé 1er par équipe grâce notamment à des 1ère place dans les catégories « 13/15 ans » et « 16 ans et + ».Les catégories « 7/9 ans » et « 10/12ans » emboitaient le pas pour finir 3ème tandis que les deux dernières catégories « 4/6ans » et « 7/9ans » suivaient avec des 4ème place.

A Neuilly sur Marne, la compétition comptait pour le critérium National, une possibilité donnée aux 7 patineuses du Club de grimper dans le classement, en attendant celui qui se déroulera à la Patinoire de Tours le 25 et 26 janvier 2020 (gratuit). En séniors Fédéral 2, Yasmine ZRIBI obtient la 3ème place/4, avec une note dégradée pour chutes. Quant à Astrid CHAUMIN, en catégorie sénior Fédérale1, elle prend la 1ère Place/3 et revient dans la course pour une finale en Critérium Nationale.