[Rencard] Les coups de cœur tourangeaux du boss du Petit Futé

Le Petit Futé, c’est un guide plutôt bien connu en Touraine, en France et dans le monde. On s’en sert pour voyager, et parfois pour découvrir des adresses méconnues autour de chez soi, histoire de changer ses habitudes. Le Petit Futé Tours – Escapades en Touraine vient de sortir l’édition 2020 de son city book et nous on a voulu savoir où on avait le plus de chance de croiser son principal rédacteur, Alexandre Blond.

Un endroit où tu sais que tu vas être bien reçu ?

L’Accalmie : ce restaurant est beau, vaste, agréable, moderne, épuré. L’accueil est simple, authentique, personnalisé au fur et à mesure. On s’y sent comme à la maison.

Un endroit où tu es sûr de ne pas te ruiner ?

La Maison Colbert, belle adresse avec une formule du midi à 14€90, des produits frais, un vrai chef derrière.

Une adresse dont tu adores la déco ?

Tia Gourmet : de l’extérieur ça ne paie pas de mine mais à l’intérieur c’est très joli.

Un lieu que tu apprécies parce que c’est facile de se garer à côté ?

Le Café Marcel aux Deux-Lions.

Une terrasse coup de cœur ?

Le Château Belmont à 5 minutes de la Tranchée : un parc arboré, une belle verrière, on y mange bien.

Un endroit où il faut que tu retournes parce que ça fait super longtemps ?

La Maison Tourangelle : ça fait 2 ans et demi que je n’y suis pas allé. J’adore parce que la terrasse au bord du Cher est superbe.

Un lieu qui ne paie pas de mine mais en fait c’est trop bien ?

Le Casse Cailloux, dans le quartier des Prébendes. Un très bon bistrot, belle cuisine et terrasse cachée.

Où est-ce que tu aimes bien faire tes courses ?

La charcuterie Goulay à Velpeau : très bon, quali, très gentils. Mais il faut souvent faire la queue.

Un endroit cool avec les enfants ?

Le parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire. Ma fille a un coup de cœur pour le cochon Salami !

Selon toi, où puis-je manger les meilleures frites de Tours ?

Hardwood Burger à Montbazon, un bar à burgers, jeune, dynamique et pas cher.

La nouveauté du moment ?

L’Opidom à Fondettes.

L’hôtel où tu dormirais si tu n’étais pas du coin ?

La Tortinière à Veigné : très bel hôtel de charme - accueil charmant. Très belles chambres bien décorées. Très beau château et belle vue.

Un endroit surcoté ?

Mamie Bigoude. On envoie beaucoup de familles là-bas pour la déco mais à part ça ce n’est pas une adresse que je recommanderais car on n’y mange pas très bien.