Grève SNCF : les perturbations du 15 janvier en Touraine

La grève à la SNCF dure depuis plus d'un mois : ce mercredi elle achèvera sa 6e semaine pour dénoncer la réforme des retraites. Voici les prévisions de la direction depuis Tours et Saint-Pierre-des-Corps en attendant une nouvelle journée interprofessionnelle d'action jeudi. Les syndicats maintiennent des actions localisées. Ce lundi ils étaient par exemple avec les profs à l'Inspection d'Académie et ce mardi avec d'autres professions entre la gare de Tours et Jean Jaurès.

Les trains qui circulent :

11 allers et 14 retours Tours-Les Aubrais / Orléans, 14 allers et 15 retours Tours-Blois

Nantes-Tours-Orléans : 3 allers-retours

8 allers et 5 retours Tours-Vierzon

4 allers-retours pour l'axe Tours-Poitiers + 1 aller et 2 retours limité à Port-de-Piles

Trafic normal pour Tours-Chinon et Tours-Loches

8 allers et 6 retours sur Tours-Le Mans

1 aller-retour Tours-Voves + des cars

8 allers et 7 retours vers Saumur, 6 allers et 5 retours vers Angers

12 TGV vers Paris, 16 dans l'autre sens, et aussi des trains vers Poitiers, Bordeaux, Lyon, Lille...

Service normal pour les Intercités Nantes-Lyon via la Touraine

Les horaires complets sur les sites et applications SNCF. Notez par ailleurs que malgré un appel à la grève national, le trafic sera normal sur le réseau Fil Bleu de l'agglo de Tours ce jeudi (bus comme tramway).