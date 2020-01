Grève dans les écoles : retour du service minimum à Tours le 16 janvier

Mais pas partout.

Ce mardi 1 200 à 2 000 personnes défilaient contre la réforme des retraites à Tours avant un autre rassemblement programmé jeudi 16, et sans doute plus massif. Ce jour-là on en sera à 43 jours de mouvement depuis le 5 décembre. Si des cheminots se sont mobilisés sans relâche, les enseignants ont également pris une part importante dans le mouvement. Lundi, ils ont manifesté à l'Inspection d'Académie de Tours. Et pour la nouvelle journée d'action interprofessionnelle ils sont appelés à se mettre en grève.

Le mouvement s'annonce moins souvent que pour les semaines précédentes mais plusieurs écoles sont concernées par l'activation du service minimum car au moins 25% de l'équipe enseignante ne fera pas cours. Voici la liste communiquée par la ville :

Ecole primaire Romain Rolland

Ecole Elémentaire Paul Bert

Ecole Elémentaire Maryse Bastié

Ecole Maternelle Kergommard

Ecole Maternelle Les Abeilles

Ecole Maternelle Paul Bert

Ecole Maternelle Jules Ferry

Ecole Elémentaire Paul Fort

Ecole Elémentaire Mistral

Ecole Elémentaire Gide

Ecole Primaire Maupassant

Ecole Anatole France (Maternelle et Primaire)

Les enfants sans solution de garde seront accueillis au centre de loisirs de La Charpraie à Chambray de 8h30 à 16h30. Les parents devront les emmener sur place et prévoir le repas du midi.