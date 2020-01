[Faut y aller] Les infos essentielles pour préparer le Forum de l'Orientation 2020 à Tours

Il débute vendredi 17 janvier.

Si tu cherches une formation pour l'année prochaine, il n'est pas inutile de prévoir un passage au Parc Expo de Tours vendredi 17 ou samedi 18 janvier 2020 : le Forum de l'Orientation s'y installe avec :

8 pôles métiers-formations

149 exposants-établissements de l'enseignement supérieur

Un espace pour prendre rendez-vous avec des conseillières et conseillers d'orientation

L'événement est organisé par la région Centre-Val de Loire et l'Académie Orléans Tours. Entrée gratuite et navette bus depuis la gare de Tours pendant les deux jours avec la ligne 83 qui vous déposera directement à l'entrée du site.

Cette année encore, l'idée est de valoriser la mixité de l'ensemble des métiers, car beaucoup sont en grande majorité choisis par des garçons ou par des filles. Voici les différentes filières annoncées : Agriculture–Environnement ; Sciences, Industrie, Recherche, Maintenance ; Bâtiment, Travaux publics ; Santé, Social, Education ; Arts, Communication ; Droit, Sécurité, Défense ; Commerce, Transport, Logistique ; Hôtellerie, Restauration, Tourisme ; Gestion, Finance. La Mission Handicap, la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Bureau Information Jeunesse et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat enverront aussi leur délégation sur place.

8 entreprises qui exercent dans des secteurs où les recrutements sont difficiles présenteront des films pour s'immerger dans leurs métiers.

Les adultes en recherche d'emploi sont les bienvenus, par exemple s'ils veulent envisager une reconversion professionnelle.

Ouverture des portes de 9h à 17h samedi et dimanche.