4 semaines de travaux pour l'Avenue du Danemark, axe très fréquenté à Tours Nord

Une association de riverains s'inquiète.

C'est l'association de riverains du quartier des Douets de Tours Nord qui publie l'information ce dimanche sur les réseaux sociaux : la photo d'un panneau indiquant une fermeture partielle de l'Avenue du Danemark à partir de ce lundi 13 janvier et jusqu'au vendredi 7 février, soit pendant 4 semaines. La signalisation routière indique que durant cette période, la circulation sera déviée par la Rue de Suède. Découvrant l'information pendant le week-end, nous avons cherche plus de détails sur le site de Tours Métropole qui gère les chantiers de l'agglomération mais pas plus d'informations disponibles ce 12 janvier sur sa carte dynamique des opérations sur la voirie, idem d'ailleurs sur le site de la ville de Tours.

En revanche les services de la Métropole évoquent d'autres chantiers dans le secteur comme une réfection de l'assainissent Rue de Suède qui a débuté le 6 janvier et doit se poursuivre jusqu'en avril avec des difficultés de circulation annoncées.

Contacté ce dimanche, le président des Douets de Tours s'alarme parce que ces travaux ont été décrétés "sans concertation" par Tours Métropole. Mr Rimasson a sollicité une réunion avec la ville de Tours qui d'après lui ne semblait pas beaucoup plus au courant de la situation. Sa préoccupation : un risque accru d'accidents alors que la Rue de Suède a déjà connu "une dizaine de sinistres en 2019". "Imaginez la circulation de l'avenue du Danemark déviée sur une petite route le long des maisons. Beaucoup de nuisances sonores, pollutions et la dangerosité avec le flux de véhicules et surtout de camions" ajoute le riverain qui conclut : "De plus si une concertation avait eu lieu nous aurions pu trouver ensemble une solution qui impacte le moins possible les habitants du quartier des Douets."

Nous avons transmis un message à la métropole ce dimanche pour en savoir plus. En attendant, on vous conseille d'éviter le secteur qui risque d'être chargé aux heures de pointe.