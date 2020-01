A10 et A85 : des travaux dans la semaine du 13 janvier

Donc des perturbations.

Le dimanche c'est le jour où on fait le point sur les travaux en Indre-et-Loire. Voici ceux prévus sur les autoroutes pour la semaine du 13 janvier :

A10 :

Du lundi 13 au vendredi 17 janvier, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la sortie Chambray (n°23) et la gare de péage de Sorigny, dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur deux voies.

Bifurcation A10/A85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Jusqu'au dimanche 19 janvier, jour et nuit, et week-ends compris : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.