ReplayTouraine #17 – Manifs, cinémas et Trois Cafés Gourmands : les infos qui ont marqué la semaine en Touraine

On revient également sur une ouverture de fast food.

Vous n’avez pas forcément suivi toute l’actu de la semaine ? Chaque semaine on vous résume l’essentiel avec le ReplayTouraine. Voici l’édition de ce samedi 11 janvier, la première de l’année 2020.

--------------

1 – Les bons chiffres des syndicats

Réunir entre 5 600 et 8 000 personnes (selon les sources) pour la nouvelle grande manifestation contre la réforme des retraites est un coup non négligeable pour les organisations syndicales mobilisées contre la réforme des retraites. Malgré les vacances et un mouvement lancé il y a 5 semaines, la grogne reste conséquente, et étendue au-delà des cheminots ou des enseignants dont les arrêts de travail sont les plus visibles dans la vie quotidienne. Une nouvelle journée d’action est d’ores et déjà annoncée ce samedi 11 janvier, puis d’autres la semaine prochaine.

Reportage en images sur 37°

2 – SES contre la politique du chiffre

Salariés sacrifiés pour maximiser des profits ? C’est le sentiment des équipes d’SES Tours Nord, leur entreprise fabricant des panneaux routiers étant promise à la fermeture avec 93 suppressions de postes à la clef. D’ailleurs la production est déjà stoppée depuis un mois. Seul le siège social de Chambourg-sur-Indre va subsister. L’entreprise appartenant à un grand groupe (Colas), les syndicats espèrent tout de même obtenir un bon plan social. Les négociations se poursuivent.

3 – Les bons chiffres des cinémas de Tours

4 multiplexes dans la ville et 1,7 million d’entrées en 2019 c’est pas mal. Ce bilan s’explique par l’arrivée récente du Ciné Loire de Tours Nord qui augmente mécaniquement l’offre disponible dans la ville. Sa fréquentation est de 240 000 entrées pour sa première année pleine, encore loin de ses objectifs. Il fait néanmoins mieux que le CGR Centre (212 000 entrées) et séduit surtout pour sa salle Imax. Aux Deux-Lions, le CGR reste le 1er complexe de l’agglo avec une fréquentation qui se tasse mais tout de même proche des 900 000 entrées. Au final, le gagnant de l’année c’est le complexe des cinémas Studio avec 358 000 entrées, 15 000 supplémentaires par rapport à 2018.

4 – 1 Burger King en plus

On l’apprend officiellement au détour d’une offre d’emploi : Burger King ouvre un nouveau fast food à Tours Nord le 1er avril, par les mêmes propriétaires que celui de l’Avenue de Grammont. La marque est également présente à Saint-Pierre-des-Corps, Joué et Chambray. 45 personnes seront recrutées pour Tours Nord.

5 – Le buzz de Sainte-Maure-de-Touraine

Le clip de Nouvel An de la commune a dépassé les 100 000 vues, avec une parodie de Trois Cafés Gourmands. On était à peine à 30 000 vues en début de semaine, ce qui était déjà énorme. Pour le plaisir, vous pouvez la réécouter ci-dessus.

BONUS – Les 20 qui vont faire la Touraine en 2020

Sur 37° nous avons sélectionné 20 personnalités dont vous allez forcément entendre parler dans les 12 prochains mois. Politique, sport, culture, économie… Découvrez-les en cliquant ici.