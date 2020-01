StorieTouraine, 10/01/20 – Les prévisions SNCF pour le week-end ; Les prix de l’immobilier à Tours ; L’UTBM cherche son 9e succès consécutif…

Et le CTHB affronte Nice.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Un bon bilan pour l'opération "Noël aux chateaux"

L'agence départementale du tourisme a publié les chiffres de l'opération de "Noël aux chateaux", dont c'était la 4e édition de suite en décembre dernier. Une opération désormais pleinement installée et qui fonctionne à en croire les chiffres communiqués. En effet tous les lieux partenaires affichent une belle progression du nombre d'entrées en décembre :

+ 41% au château Royal d’Amboise / + 26% à la Forteresse Royale de Chinon / + 26% de visiteurs pour la cité Royale de Loches / + 18% au château d’Azay le rideau / + 10% au château de Chenonceau / + 10% au château de Langeais / 10 645 visiteurs au château de Villandry, nouvel arrivant dans l’opération.

Au total, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont ainsi visité les différents lieux de l'opération.

La mobilisation continue…

Alors que de nouvelles négociations se déroulaient ce vendredi entre gouvernement et syndicats pour tenter d’obtenir un soutien de la CFDT et de l’UNSA à cette réforme des retraites, une partie du monde professionnel s’oppose toujours catégoriquement à un système à points. Une manifestation est prévue ce samedi après-midi à Tours avant de nouvelles actions la semaine prochaine. Au tribunal, les avocats restent en grève jusqu’à lundi. Plusieurs procès ont été reportés. Ils auront finalement lieu en avril.

Derniers chiffres de l’immobilier…

D’après MeilleursAgents, le m² moyen se vend 2 396€ à Tours pour un appartement ancien, et 2 697€ pour une maison. Des prix en hausse d’environ 4% sur un an et 7% sur 5 ans. Ils sont nettement plus élevés ici qu’au Mans, à Angers ou Orléans, et proches de ceux de Lille.

Du basket…

Les basketteurs de l’UTBM jouent à Monconseil ce vendredi soir avec un choc contre une équipe qui vise le haut de tableau de Nationale 1, comme eux. Il s’agit de Caen. Coup d’envoi à 20h/

Du handball…

On attend le CTHB à Nice ce vendredi dans le cadre du championnat de LFH, alors que les Conquérantes ont enfin retrouvé le chemin de la victoire contre Toulon la semaine dernière.