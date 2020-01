Une compet’ de fitness, un quiz Harry Potter… Encore un sacré week-end en Indre-et-Loire

Également une soirée concert à ne pas manquer.

Chaque vendredi Info Tours fait le point sur les événements du week-end, pour vous fournir quelques idées de sorties. Voici ce qu’on vous conseille du 10 au 21 janvier 2020 :

Une compétition de fitness…

C’est ce week-end au gymnase des Tourettes à Tours Nord : le public vote pour la qualité des cours proposés samedi et dimanche. A la fin du week-end, un classement sera annoncé et le pays vainqueur sera récompensé. Des cours de step et de LIA seront donnés de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, par 7 intervenants européens. Billets à 39€ la journée et 69€ le week-end. Les infos ici.

On prépare le Printemps de Bourges…

Ce sera en avril… à Bourges. Le Temps Machine accueille l’audition des Inouis ce vendredi à partir de 19h45 avec plusieurs groupes qu’on connait bien : Grande, VSSVD, Toukan Toukan, Stuffed Foxes et Thé Vanille.

LA soirée du week-end…

La soirée Tours IS Voguing organisée par le Centre LGBTI de Touraine peut vous intéresser. Lesbiennes, gays, bisexuel.le.s transgenres, intersexes, hétéros ; pas de prises de tête mais une soirée conviviale et bienveillante aux rythmes du son de DJ Squirrel et DJ Vaness et des chorégraphies de la vogueuse, Tiger Saint Laurent. Une soirée dans le cadre du festival Désir... Désirs organisée à la fin du mois. Un warm up puisqu’elle se tient ce vendredi 10 janvier à 21h au Cubrik (15 Rue du Change, 37000 Tours). Entrée libre sur participation.

Cinéma…

Les cinémas Studio de Tours accueillent une avant-première du film La Fille au bracelet en présence de son réalisateur Stéphane Demoustier. Séance à 19h45 ce vendredi.

Quiz Harry Potter…

Le bar Mc Cool’s du Vieux-Tours se la joue Poudlard ce vendredi de 21h à minuit. Une boisson offerte si vous arrivez avec un déguisement. Et des lots à gagner si vous répondez bien aux questions !

Du sport…

Le retour des Remparts de Tours à la Patinoire ! Ce samedi soir à 20h30 ils reçoivent Neuille dans le cadre du championnat de D1.

Toujours en hockey, mais cette fois avec des rollers, les Apaches reçoivent Saint-Médard ce samedi à 20h à la Rotonde.

Dimanche à 14h, match à la Vallée du Cher : le Tours FC reçoit Dreux à 14h en 8e de finale de la Coupe du Centre.

Et puis en ce début d'année 2020, les Salles d'armes Tourangelles organisent tout le week-end une compétition régionale au fleuret et à l'épée (151 tireurs engagés sur l'ensemble du week-end) au gymnase Choiseul (84 rue des douets). À cette occasion, Victor Sintès et Trérence Joubert, anciens tireurs de l'équipe de France de fleuret, seront présents à Tours l'après-midi de samedi.

A vous de patiner !

Dernière chance de profiter de la glace Place Anatole France avant la fermeture de la patinoire éphémère ce dimanche. Pour l’occasion, entrée à tarifs réduits dimanche.