Le Logis : Un espace pour mettre en avant l’architecture et le patrimoine de la ville de Tours

Un premier espace est ouvert place Châteauneuf.

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » depuis 1989, Tours souhaite dépoussiérer un peu l’interprétation de ce label dans la ville en se dotant d’outils plus modernes. Principal objectif fixé par le maire Christophe Bouchet, la mise en place d’un CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), un équipement culturel de proximité ayant pour objectif « la sensibilisation, l’information et la formation des publics à l’histoire, l’architecture et au patrimoine ».

Concrètement l’idée dans les deux ans à venir est d’installer au sein du Logis des Gouverneurs (d’où le nom « Le Logis »), près du Château de Tours, un espace de 1 200 m² sur trois niveaux centré sur l’architecture, le patrimoine, l’histoire et l’urbanisme de la ville. On y retrouvera un espace d’exposition permanente, un autre temporaire, des salles pédagogiques, un espace d’accueil ou encore un centre de ressources et un espace de conférences.

Avant la mise en place de ce centre sur les bords de Loire, la Municipalité et l’adjoint au patrimoine Jacques Chevtchenko qui a piloté le projet, ont présenté mercredi l’espace de préfiguration de ce CIAP, qui se trouve lui place Châteauneuf au sein d’une salle de l’Hôtel des Ducs de Touraine.

« Cet espace doit permettre de comprendre le projet » s’est expliqué Jacques Chevtchenko. Pensé comme un lieu culturel et touristique, cet espace comprend plusieurs outils numériques : Une sphère 360° de la ville que le visiteur peut manipuler en changeant les vues, des vidéos et notamment celle issue du projet « Revis Martin » réalisé par le CESR et qui permet de découvrir une reconstitution 3D de l’ancienne Collégiale Saint-Martin, mais aussi une visite 3d de Marmoutier avec un casque de réalité virtuelle…

Des outils de médiation qui sont en accès libre au public (ouverture les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h) ou aux groupes scolaires, jeunes publics mais aussi touristiques.