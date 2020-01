[Article participatif] Qui recrute en 2020 en Touraine

Envoyez-nous vos offres d’emploi !

C’est devenu une habitude… Info-Tours.fr se mobilise une nouvelle fois pour l'emploi. Notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nous ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire. Initiée en avril 2019, cette démarche a rencontré un franc succès : nous la renouvelons donc pour la 5e fois en ce début d’année 2020.

Vous recrutez pour un commerce, une usine, un restaurant, une exploitation agricole ? Faites-le savoir ! Envoyez-nous simplement votre offre résumée en un ou deux paragraphes avec un contact de candidature par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux, puis nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Attention : nous publions seulement les offres en provenance directe des entreprises (pas de relais via cabinet de recrutement, d'agence d'intérim...), ou les événements de recrutements ouverts au grand public. Nous nous réservons la possibilité de refuser toute proposition qui ne correspond pas à nos critères et privilégions les entreprises que nous n’avons pas encore mis en avant dans de précédents articles. Par ailleurs, si vous postulez plusieurs jours après la première mise en ligne, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Burger King

La marque va ouvrir un nouvel établissement à Tours Nord le 1er avril et recherche 45 équipiers polyvalents en CDI. Le recrutement s'effectue par la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) et aucun diplôme ni expérience n'est exigé. Pour postuler, les candidats peuvent prendre contact avec l'équipe MRS au 02 47 77 44 71.

Stéphane Plaza immobilier

L'agence de Rochecorbon recrute. "Nous vous proposons un accompagnement individuel et sur mesure, afin de vous permettre de monter rapidement en compétence et devenir opérationnel. Nous recherchons pour un poste de conseillère ou conseiller immobilier, une femme ou un homme doté(e) de qualités humaines, relationnelles, commerciales et par-dessus tout d'une envie démesurée d'apprendre et de réussir" explique la marque. Type d'emploi : temps plein, freelance - indépendant.

Ménage

Atout Ménage recherche des aides ménagères afin d'intervenir aux domiciles des particuliers en CDI.

Rémunération avec une mensualisation garantie et une participation aux frais de déplacement (trajets et temps de trajets payés -indemnité 0.45 EUR/km) et une prime d'intéressement



Pour postuler, envoyez votre CV : sibyllechicard@atoutmenage.fr

Maroquinnerie

Savebag à Perrusson recrute des piqueurs en maroquinerie (hommes ou femmes). Débutant(e) accepté(e). Plus d’infos sur l’offre ici. Le recrutement se fera par la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) : aucun diplôme ou expérience exigé. Pour postuler : téléphonez à l'équipe MRS au 02.47.77.44.71.

La CAF Touraine recrute

La Caisse d’Allocations Familiales recherche 20 gestionnaires pour le recouvrement des pensions alimentaires. Ces postes sont à pourvoir en CDI à Tours. Il s’agit de suivre les dossiers, en contact avec les familles. Il faut postuler en ligne sur le www.lasecurecrute.fr. Poste éligible avec bac +2 minimum, formation assurée en interne.

Family Park

Embauches dans l’immobilier

Pour accompagner sa croissance, Refleximmo recrute 15 nouveaux conseillers (avec ou sans expérience) - accompagnement, formation assurée. La rémunération n’est pas précisée mais présentée comme « attractive » par l’entreprise. Plus d’infos sur refleximmo-recrutement.com

La ville de Tours recrute

Police municipale, adjoint.e au responsable d’établissement petite enfance, surveillance d’études et de pause méridienne, agent de maintenance, juriste, agent de gestion administrative et financière… Voilà un échantillon des postes ouverts par la municipalité. Plus d’infos sur ce lien.

Les Vergers de la Manse

Le fabricant de jus de fruits recherche un opérateur ou une opératrice de transformation. Inscription par mail à recrutement@vergers-manse.fr. Ou par courrier à Les Vergers de la Manse, 59 Rue de la République, 37800 Sepmes.