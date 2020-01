StorieTouraine, 08/01/20 – Opération anti-rodéos sur une île de la Loire ; Le boom de la gastro en Touraine ; Les bons chiffres de l’immobilier en 2019…

Et une étude sur l’argent de poche donné aux enfants de la région.

La StorieTouraine vous résume les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Gare à la gastro !

Il y a une semaine une carte tournait sur les réseaux sociaux : on y voyait Tours colorée en jaune au milieu d’une France très rouge. C’était la carte des cas de gastro antlérite où l’Indre-et-Loire apparaissait relativement épargnée. Ça n’a pas duré. Selon le dernier bulletin du réseau Sentinelles, le département est en pleine épidémie. Dans la région, 338 cas ont été recensés pour 100 000 habitants ce qui est beaucoup. Le Centre-Val de Loire est la 7e région de France la plus touchée par la maladie. Bref, lavez-vous les mains !

Coup de filet contre les rodéos…

Les gendarmes de Montlouis et Vouvray annoncent avoir mené une action contre les rodéos menés sur l’Île de la Métairie au milieu de la Loire. Dimanche, un véhicule a été intercepté et confisqué. Son conducteur sera convoqué devant le tribunal. Au passage, le deux-roues était volé.

Rappel…

Ce jeudi, une manifestation intersyndicale partira de la Place de la Liberté de Tours à 10h pour protester contre la réforme des retraites. Le trafic devrait être perturbé en centre-ville jusqu’à la mi-journée. Les cheminots et les enseignants seront très mobilisés… mais pas que. Dans un communiqué Unité SGP Police 37 appelle les policiers à se rassembler devant le commissariat de la Rue Marceau de Tours à midi.

Mobilisation à Chinon…

Le syndicat FO appelle à un rassemblement dès 13h, et chaque jeudi afin de réclamer des créations de postes et plus de moyens. Cela fait des mois que le monde de la santé se mobilise pour faire pression sur le gouvernement.

Combien d’argent de poche pour les enfants ?

Une application spécialisée a commandé un sondage. 46% des parents donnent régulièrement de l’argent de poche à leurs enfants en Centre-Val de Loire, chiffre comparable à la moyenne nationale. En revanche ils sont un peu moins généreux qu’ailleurs avec en moyenne un budget de 27€60 accordé aux 10-18 ans de la région chaque mois, 33€ au niveau national. Ces sommes servent surtout pour des sorties entre amis, des séances de cinéma, du shopping, ou des achats culturels.

Et les grands, ils achètent quoi ?

Des appartements et des maisons. Les professionnels de l’immobilier font leur bilan 2019 en Indre-et-Loire : 11 000 ventes recensées par le réseau FNAIM37, contre 10 000 en 2018 (+10%). +2% de ventes dans l’ancien selon les notaires, de plus en plus souvent dans le but de louer (25% des achats). Conséquence de ce boom : les biens disponibles se raréfient et les prix restent dans une fourchette élevée.