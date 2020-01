[Photos du jour] Les hôtels de Porte de Loire ont encore bien grandi

Inauguration prévue dans un an.

C’est l’un des chantiers les plus emblématiques de Tours en ce moment : la construction des hôtels en haut de la Rue Nationale, dans un nouveau quartier baptisé Porte de Loire. Dans un peu plus d’un an, il y aura un 4 étoiles de 100 chambres d’un côté et un 3 étoiles de 70 chambres de l’autre, tous les deux exploités par des marques du groupe Hilton.

Ce double chantier est emblématique parce qu’il a mis plusieurs années à démarrer entre les recours judiciaires et les tergiversations de la mairie. Les polémiques à ce sujet ne sont pas rares, ce qui fait un sujet de discorde pour la campagne des élections municipales dans la ville. Emblématique aussi parce que ce projet est présenté comme le renouveau du centre-ville, un accélérateur touristique et commercial. Les nouvelles chambres devraient faire le plein en période de congrès, ou l’été d’autant que certaines offriront une vue sur la Loire depuis les tours de verre situées côté nord.

Ces tours, on commence à voir leur forme à l’ouest alors que la partie principale du 4 étoiles est achevée et à l’est alors que le corps du bâtiment est lui aussi en cours de finition. Le chantier avance à un rythme soutenu : moins d’un mois pour boucler un étage. Même si pour l’instant ça reste surtout un agglomérat de béton avec des ouvertes à la place des fenêtres.

Dans les prochaines semaines, une entreprise tourangelle basée à St-Pierre-des-Corps va commencer à installer les plaques de pierres qui recouvriront les murs et donneront aux hôtels un aspect plus harmonieux avec le reste de la Rue Nationale. On rappelle que l’ouverture de commerces et de restaurants est annoncée au pied des deux bâtiments, mais aucune enseigne n’est encore connue. Des logements seront aménagés à l’est, vendus à plus de 5 000€ le m² (avec un certain succès d’ailleurs !). Restera ensuite à démolir les bâtiments aux coins de la Rue du Commerce et de la Rue Colbert. La date de ces chantiers n’a pas été dévoilée.