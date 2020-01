StorieTouraine, 07/01/20 – Les trains qui circulent mercredi en Touraine ; La tête de liste RN se retire à Joué-lès-Tours ; Un anniversaire original à Tours…

Et un match amical du TVB.

La StorieTouraine vous résume toute l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

-----------

Grève à la SNCF…

Ce mercredi, 35e jour du mouvement contre la réforme des retraites. Voici les prévisions au départ des gares tourangelles :

14 allers-retours Tours-Les Aubrais / Orléans via Amboise et Blois dont 3 jusqu'à Paris, un de plus que mardi

10 allers et 8 retours Tours-Vierzon, dont 8 jusqu'à Bourges, 6 jusqu’à Nevers

1 aller-retour pour l'axe Tours-Poitiers + 3 allers-retours entre Tours et Port-de-Piles, un de plus que mardi

8 trains Chinon-Tours, et autant de Tours-Chinon

1 aller-retour Tours-Loches + 13 en car Rémi

5 allers et 6 retours sur l’axe Tours-Le Mans

1 aller-retour et des cars vers Vendôme

5 allers et 4 retours vers Angers et Nantes, en baisse par rapport à mardi

13 TGV vers Paris, 20 dans l'autre sens, 8 allers et 5 retours vers et depuis Bordeaux, 1 aller pour Nantes et 1 pour La Rochelle, Lille, Lyon et Strasbourg (en progression)

1 aller-retour pour les Intercités Nantes-Lyon via la Touraine

Les horaires détaillés sur les sites et applis SNCF (notamment pour les cars). A noter que jeudi, le réseau Fil Bleu circulera normalement à Tours et dans l’agglo sauf pendant la manif (déviations des bus et tram sûrement stoppé en centre-ville).

Le Rassemblement National à la peine à Joué-lès-Tours…

Selon la NR, sa tête de liste Véronique Péan retire sa candidature (mais reste conseillère régionale). Pas sûr que le parti de Marine Le Pen réussisse à participer au scrutin dans la 2e ville d’Indre-et-Loire les dimanches 15 et 22 mars.

Volley…

Le TVB joue un match amical contre Paris ce mercredi à 15h30 alors que l’équipe de France tente de se qualifier pour les JO 2020 à Tokyo. La rencontre aura lieu salle Grenon mais elle est seulement ouverte aux abonnés, partenaires et licenciés.

Un anniversaire artistique…

A Tours, le CCC OD propose désormais une formule anniversaire pour les enfants, à 15€ par personne. Les détails en contactant le Centre de Création Contemporaine.

Des pass de groupe pour Terres du Son…

A 65€ les 3 jours au lieu de 70€ si vous êtes au moins 10 à les commander. En vente sur le site du festival.

Stéphane Demoustier aux cinémas Studio…

Il y présentera son nouveau film en avant-première ce vendredi 10 janvier à 19h45. Ça s’appelle La fille au bracelet, histoire d’une jeune femme sous bracelet électronique car soupçonnée d’avoir tué sa meilleure amie. Mais ses parents la croient innocente. On suit son procès au cœur de la salle d’audience. Le film voit évoluer Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Mélissa Guers et Anaïs Demoustier. Voici un extrait puissant :