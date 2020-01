Grève du 9 janvier : service minimum pour une vingtaine d'écoles à Tours

On fait le point sur cette nouvelle journée d'action.

Après une pause relative pendant la période des fêtes de fin d'année, les syndicats comptent bien remobiliser massivement dès cette semaine contre le projet de système de retraites à points voulu par le gouvernement. Plusieurs organisations représentatives de personnels réclament toujours le retrait pur et simple du texte qui doit être présenté dans deux semaines au conseil des ministres. de son côté l'exécutif a repris les discussions ce mardi se disant prêt à des aménagements comme l'ouverture d'une conférence sur le financement des retraites demandée par la CFDT, le 1er syndicat, favorable au système à points mais opposé à ce que les salariés soient incités à travailler jusqu'à 64 ans.

Fin 2019, les manifestations tourangelles contre la réforme des retraites ont rassemblé au maximum 10 à 15 000 personnes selon les sources. Et combien pour le prochain défilé qui partira jeudi 9 janvier à 10h Place de la Liberté ?

Pour l'instant peu d'informations à ce sujet. On verra si le taux de cheminots grévistes repart à la hausse alors qu'il dépasse à peine 6% en ce début de semaine (mais environ un conducteur sur 3). L'autre secteur très mobilisé : l'éducation. A Tours, une vingtaine d'écoles sur 58 seront concernées par la mise en place d'un service minimum d'accueil ce qui veut dire qu'au moins 25% des profs ne feront pas cours. Les enfants pourront être déposés dès 8h20 au centre de loisirs de La Charpraie de Chambray, et y rester jusqu'à 16h30. Il faudra leur fournir un pique nique et aucun transport ne sera assuré.

Les écoles concernées (+ sans doute certains établissements de Tours Sud pas encore référencés) :

Elémentaires Michelet, Rabelais, Pitard, Racault, Maryse Bastié, Poulenc, Mirabeau, Gide, Pasteur, George Sand

Primaires Raspail et Buisson-Molière

Maternelles Mermoz, Racault, Kergommard, Les Abeilles, Kleiber, Duhamel, Giraudeau

A noter que le réseau Fil Bleu circulera normalement toute la journée, sauf pendant la manifestation avec une possible interruption du tram en centre-ville et des déviations pour les bus.