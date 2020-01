TOURS : La Cathédrale Saint-Gatien est votre monument préféré

Après 3 semaines de compétition.

Les fans d’Info Tours ont parlé : c’est la cathédrale Saint-Gatien de Tours qui remporte notre concours informel du plus beau monument de Tours. Mi-décembre, nous avons lancé cette compétition sur les réseaux sociaux avec 16 lieux emblématiques de la ville à départager (Tour Charlemagne, Gare, Hôtel de Ville ou encore l’abbaye de Marmoutier). Chaque jour, les internautes étaient appelés à se prononcer dans un match pour déterminer leur site historique ou récent favori.

Qualifiée contre la Basilique Saint-Martin au 1er tour, la Cathédrale Saint-Gatien a ensuite éliminé son voisin – le Musée des Beaux-Arts – avant de triompher face à la Tour Charlemagne pendant la demi-finale et de recueillir plus de « Like » que la Place Plumereau pour l’ultime opposition.

Un concours bon enfant qui sacre un monument particulièrement emblématique de la ville, que l’on peut visiter tous les jours et gratuitement, et dont les tours sont visibles de très loin. Un monument religieux mis en valeur d’une façon différente à la nuit tombée depuis cet automne avec le Parcours Lumière de la ville de Tours.

A noter que c’était le 2e concours web organisé par notre site après l’élection de la plus belle statue de la ville qui avait vu triompher le Monstre de la Place du Grand Marché dans le courant de l’automne. On vous proposera bientôt d’autres surprises…