Gabriel et Emma : prénoms chouchous des parents à Tours en 2019

Le nombre de naissances est en baisse dans la ville.

3 544 en 2017, 3 510 en 2018 et 3 424 en 2019 : voici le nombre de bébés nés à Tours ces trois dernières années, selon les chiffres communiqués par le service état civil de la mairie. Il s’agit des enfants qui ont vu le jour à l’hôpital Bretonneau, la première maternité du département devant celles de Chambray-lès-Tours à la clinique Vinci et celle de Chinon.

Le prénom le plus populaire de l’année 2019 : très clairement Gabriel qui détrône lui. 35 petits garçons ont été nommés ainsi par leurs parents. En N°2 : Adam, choisi par 26 familles. Louis n’est « que » 3e avec 25 bébés qui porteront ce prénom. Arthur est 4e : le service état civil de Tours en a recensé 24 puis 22 Raphaël. 1er prénom féminin : Emma, choisi 23 fois, devant Louise (21 fois), Jade (20 fois), Camille (18 fois) et Chloé (16 fois).

Au cours de l’année 2019, 398 mariages ont été célébrés dans les différentes mairies de Tours, dont 357 à l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès, 31 à la mairie annexe de Saint-Symphorien et 10 à Ste-Radegonde. Ce chiffre est en légère baisse sur un an : en 2018 on avait comptabilisé 410 mariages dans la plus grande ville d’Indre-et-Loire. 210 unions sont d’ores et déjà programmées au cours de l’année 2020 indique la municipalité.

Pour conclure, notons que 546 PACS ont été signés à Tours en 2019, mais 779 unions civiles dissoutes dans le même laps de temps.