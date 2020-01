Grève SNCF : le trafic s'améliore encore (un peu) mardi 7 janvier

La grève à la SNCF a débuté le 5 décembre pour dénoncer la réforme des retraites et c'est le conflit le plus long de la compagnie depuis plus de 30 ans (à l'époque, sur la question des salaires, et sans compter la grève perlée de 2018 qui s'est étendue sur 3 mois avec des jours de grève non consécutifs). Voici les prévisions de la direction depuis Tours et Saint-Pierre-des-Corps ce mardi 7 janvier en attendant la reprise des négociations avec le gouvernement et une nouvelle journée interprofessionnelle d'action jeudi. Les syndicats tourangeaux ont prévu des actions dans la semaine, notamment ce mardi aux côtés des salariés d'SES à Tours Nord, dont le licenciement est annoncé.

Les trains qui circulent le 7 janvier:

14 allers-retours Tours-Les Aubrais / Orléans via Amboise et Blois dont 2 jusqu'à Paris, soit 5 de plus que lundi

10 allers-retours Tours-Vierzon, dont 7 jusqu'à Bourges

1 aller-retour pour l'axe Tours-Poitiers + 2 allers-retours entre Tours et Porte-de-Piles, donc autant que lundi

8 trains Chinon-Tours, et autant de Tours-Chinon

1 aller-retour Tours-Loches + 13 en car Rémi

6 allers-retours sur Tours-Le Mans

1 aller-retour et des cars vers Vendôme

7 allers et 6 retours vers Angers et Nantes, en progression par rapport au 6 janvier

11 TGV vers Paris, 16 dans l'autre sens, 8 allers et 5 retours vers et depuis Bordeaux, 1 aller pour Nantes et 1 pour La Rochelle, Lille, Lyon et Strasbourg (en progression)

1 aller-retour pour les Intercités Nantes-Lyon via la Touraine

Les horaires détaillés sur les sites et applis SNCF (notamment pour les cars).