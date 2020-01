StorieTouraine, 06/01/20 – Accident mortel à Lémeré ; Agression au couteau à Loches ; Journée Justice Morte à Tours…

Et la dernière semaine pour patiner à Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

-----------------------

Accident mortel…

Première victime de l’année 2020 sur les routes d’Indre-et-Loire : un homme de 72 ans est décédé ce lundi en milieu de matinée alors qu’il circulait sur la D114 à Lémeré. Il a fait une sortie de route, peut-être après un malaise et son véhicule s’est retourné. Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

Accident grave…

Cette fois à Parçay-Meslay, toujours ce lundi matin. Un motard a été légèrement blessé au rond-point de l’Avion puis transporté au CHU Trousseau. Son deux-roues est entré en collision avec un véhicule utilitaire pour une raison que l’enquête de gendarmerie devra préciser.

Bagarre à Loches…

D’après la NR, un mineur a été gravement blessé avec une arme blanche lors d’une rixe survenue samedi à Loches, à proximité de la gare et de l’Office du Tourisme de la ville. D’après le journal une personne a été placée en garde à vue et doit être présentée au parquet de Tours ce lundi.

Arrestation à Bourgueil…

Flagrant délit de démontage de véhicule… Ce vendredi, les gendarmes tourangeaux ont été prévenus de la présence de rôdeurs dans des garages du centre-ville, et ils les ont surpris en train de mener des opérations de mécanique complètement crapuleuses sur une voiture. Préjudice estimé : 3 000€. Deux personnes ont été prises en chasse alors qu’elles tentaient de s’enfuir en voiture, le visage dissimulé. Le véhicule a terminé dans un fossé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et les passagers ont pris la fuite. L’un d’eux a été interpellé après s’être présenté de lui-même à la gendarmerie, pas l’autre.

Changements d’habitudes…

À partir d'aujourd'hui, 26 communes du Sud Touraine sont concernées par des changements de jour de collecte de leurs déchets ménagers pour optimiser les circuits de collecte, équilibrer les tournées et de réduire au passage les dépenses de carburant explique la communauté de communes. Par ailleurs, les collectes sur certaines communes se font jusqu'à 17h. Plus d’infos sur ce lien. https://bit.ly/2QOfaZM

Journée Justice Morte…

Alors que les conditions de circulation des trains se sont améliorées ce lundi pour la SNCF en Touraine, les avocats ont eux annoncé une journée Justice Morte contre la réforme des retraites, comme partout en France. Objectif : garder leur caisse autonome excédentaire. Les négociations sur le projet du gouvernement reprennent ce mardi avant une journée de contestation interprofessionnelle jeudi. Des actions syndicales sont également prévues ce mardi, un appel à la grève est également lancé pour les étudiants à partir de 10h.

Le nouvel archevêque de Tours est arrivé…

Mgr Jordy a été accueilli par 2 000 fidèles catholiques dimanche en la cathédrale Saint-Gatien. A 59 ans, il remplace Mgr Aubertin parti à la retraite. Il était auparavant en poste à Saint-Claude dans le Jura.

C’est maintenant ou jamais…

Dernière semaine pour profiter des attractions de Noël à Tours : le Sapin Magique à la gare mais surtout la patinoire géante de la Place Anatole France. Un peu plus tard, vous pourrez tout de même vous rattraper à Chambray et Amboise qui installent traditionnellement leurs animations givrées plus tard dans la saison.