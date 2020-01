Economies d’énergie : une agence au nom de déesse grecque pour Tours Métropole

Elle donne des conseils gratuits pour faire ses travaux.

Voilà l’un des grands enjeux des années 2020 pour les propriétaires, en particulier celles et ceux qui résident dans des logements mal isolés : faire des économies d’énergie, quitte à entreprendre des travaux pour renforcer leur isolation. Le problème c’est que décider d’un chantier cela représente une grosse somme d’argent, souvent plusieurs milliers d’euros ce qui n’est pas forcément simple à débourser.

Tours Métropole tente une solution pour les guider dans le dédale administratif : la création d’un service spécial de l’agglomération pour conseiller les personnes qui envisagent de rénover leur logement. Son nom Artémis, comme la déesse grecque de la nature sauvage (entre autres).

C’est quoi l’idée ?

Des agents de Tours Métropole peuvent répondre à vos questions sur les travaux avec l’ambition de réduire la facture énergétique globale de l’agglomération où l’on compte 122 000 logements privés dont une bonne moitié datant d’avant 1974 et les premières lois obligeant à faire des économies d’énergie. Si certaines vieilles maisons en pierre peuvent garantir de bonnes isolations, on ne peut pas dire que ce soit le cas des bâtiments datant des décennies 60 et 70 où la classe énergétique obligatoire sur les annonces immobilières atteint souvent la lettre D voire E, ce qui n’est pas trop bon signe et signifie risque de grosse chaleur en été ou bonne pénétration du froid en hiver.

Artémis voit officiellement le jour ce lundi 6 janvier et on peut appeler son équipe au 02 47 33 18 88 ou lui écrire à artemis@tours-metropole.fr. Pour l’instant ses bureaux sont aux Deux-Lions Avenue Marcel Dassault avant un déménagement prévu au Sanitas de Tours Rue Jacques Rougé.

Comment ça marche ?

« Le dispositif Artemis vise à simplifier les démarches des habitants désireux de réaliser des travaux d’amélioration dans leur logement. Il propose une entrée unique pour les conseiller et les accompagner, quels que soient la nature des travaux, les caractéristiques du logement et sa localisation, le niveau de ressources des ménages » explique le site d’Artémis qui propose des rendez-vous de conseils, des visites à domicile ou des mises en relation avec d’autres interlocuteurs (pour obtenir des subventions ou trouver les bons artisans, par exemple). Dans un avenir proche il sera également possible d’obtenir des prêts à taux avantageux et sur de longues durées pour les projets les plus coûteux et ambitieux.

Tous les services dispensés directement par Artémis sont gratuits. L'ensemble vaut juste pour les 22 communes de la Métropole (Tours, Joué, Chambray, Mettray, St Genouph...)

Ça concerne seulement l’économie d’énergie ?

Non, Artémis peut aussi fournir des conseils pour d’autres types de travaux comme l’adaptation d’un logement au handicap ou à la perte d’autonomie des personnes qui y résident. Vous pourrez recevoir des informations sur les réglementations en vigueur, la liste des aides disponibles, un annuaire de professionnels du bâtiment certifiés, des informations sur les matériaux les plus écologiques.

