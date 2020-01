Les bons réflexes pour jeter votre sapin de Noël en Indre-et-Loire

On ne fait pas n'importe quoi avec son conifère.

Le sapin de Noël c'est joli mais si vous avez choisi un vrai arbre pour décorer votre logement, début janvier il commence à faire grise mine et en plus ça prend de place, sans compter que le chat a vraiment très envie de jouer avec les guirlandes menaçant de tout faire tomber. Bref, votre sapin est voué à être jeté.

Attention, on ne fait pas ça n'importe comment...

A Tours, il n'existe pas de collecte de déchets verts. Comme le conseille Tours Métropole qui s'occupe de la gestion des déchets, l'idéal c'est de l'emmener vous-même dans une des déchetteries de l'agglomération, en plus depuis le 1er janvier leurs horaires ont changé et elles ouvrent plus tôt ce qui peut être pratique : on dépose le sapin à 8h45 et à 9h on va bosser, par exemple.

Les horaires des déchetteries de Tours Métropole sont accessibles ici et sur l'appli mobile Tours Métropole

Si vous n'avez pas de voiture pour accéder à une déchetterie, il est possible de laisser votre sapin devant chez vous sans sac, le jour de la collecte des ordures ménagères. A notre connaissance il n'est pas prévu d'installer des bennes de récupération de sapins en centre-ville comme cela se faisait à une époque et comme c'est le cas dans d'autres villes comme Orléans. Tant pis.

Autre solution, la société Jardin Bleu organise pour la cinquième année (à partir du 6 janvier jusqu'au 10 février) le ramassage des sapins sur Tours uniquement. Les sapins collectés par Jardin Bleu sont ensuite dirigés vers la plateforme de compostage Ecosys qui les valorisent en compost et éléments pour la bio masse .

Cette année Jardin Bleu redonnera de plus les bénéfices de cette opération à l'association Magie à l'hôpital. Renseignements sur leur site internet.

En revanche à Chambray il y a une solution : si vous habitez dans un logement collectif la ville met à disposition des zones de ramassage des sapins dans les quartiers de la Petite Branchoire, des Perriers, des Pommiers, de la Plaine de la Caillaudière et de Bois Cormier. Vous pouvez y déposer votre sapin jusqu'au dimanche 19 janvier 2020. En logement individuel, il suffit de le laisser devant chez vous le jour de la collecte des déchets verts.

Pour les autres communes de Tours Métropole, pareil : il existe des collectes de déchets verts donc vous pouvez déposer votre sapin devant chez vous sans sac selon les jours de collecte et seulement si il fait moins de 2m. Attention : laissez-le bien sur le trottoir et pas dans la poubelle pour qu'il soit trié. Comme à Tours, l'amener en déchetterie est également une option. Une fois collectés, les sapins sont destinés à être broyés pour servir à l'entretien des espaces verts (les copeaux de bois retiennent l'humidité en été et protègent les racines du froid en hiver).

Bien sûr, si vous avez acheté un sapin encore vivant, vous pouvez le replanter dans votre jardin. Et dans quelques années, quand il aura bien grandi, peut-être qu'il pourra décorer la Place Jean Jaurès de Tours ou celle de la mairie à Joué.

Pour les autres communes du département, il vous suffit de vous renseigjner sur les jours de collecte de déchets verts ou d'appeler votre mairie.

Sinon, la société Jardin Bleu organise pour la cinquième année la collecte des sapins sur Tours ce qui permettra de les valoriser en composte et biomasse. Une contribution est demandée et l'opération dure jusqu’au 12 février. Objectif : 5 500 sapins collectés nous dit l'entreprise. Les bénéfices de cette opération seront reversés à Magie à l'Hôpital qui réalise les rêves d'enfants malades.