Basket, hockey, hand : 3 résultats sportifs à retenir ce dimanche en Touraine

Et un bonus.

Ce samedi après-midi, le Tours Football Club a été éliminé de la Coupe de France en 32e de finale, battu par Nîmes aux tirs aux buts et on vous en parle ici. D'autres équipes disputaient leur premier match de l'année 2020 et en résumé ça donne ceci :

Encore un score fleuve en basket...

L'UTBM n'a pas passé les 100 points cette fois-ci mais en Vendée le club a eu besoin de deux prolongations de 5 minutes pour se départager avec Challans, un autre poids lourd du championnat de Nationale 1. Le résultat : 94-92 pour les Tourangeaux qui achèvent un 2e match consécutif de cette manière après leur victoire contre Dax avant Noël. C'est leur 8e succès consécutif ce qui confirme leur bonne place au classement dans le top 4.

Les Remparts aussi ménagent le suspense...

Les hockeyeurs tourangeaux ont eu besoin d'une seule prolongation, mais tout de même. A Nantes ils ont eu du mal à s'imposer contre le club local - les Corsaires - pour ce 1er match de l'année 2020 dans le championnat de D1. Après 16 journées, l'équipe de Claude Devèze reste 5e du classement à égalité de points avec le 4e Chambéry mais 5 points du 3e Neuilly.

Photo d'archives.

La victoire tant attendue...

Perdre d'un point c'était un progrès. S'imposer de 3 points c'est beaucoup mieux. Ce samedi les Conquérantes de Chambray-lès-Tours ont dominé Toulon dans le cadre du championnat de LFH de handball en s'imposant 23-20 dans leur salle de la Fontaine Blanche. Seulement son 3e succès depuis le début de la saison, mais qui confirme un retour en forme des Tourangelles. Après 12 journées, elles restent tout de même avant-dernières du championnat avec un point de retard sur leur adversaire du soir qu'elles doivent de nouveau affronter un peu plus tard ce mois-ci car le match aller est à rejouer après une action litigieuse en fin de match lors d'une égalité.

Bonus...

Le 1er Festival International d'Echecs de Tours s'achève ce dimanche matin à l'Hôtel de Ville. Auparavant il y avait déjà une compétition d'envergure pour ce sport cérébral mais elle avait lieu à Parçay-Meslay. Elle a donc pris de l'ampleur réunissant 163 joueurs, dont de grands noms et avec plus de 6 000€ de prix.