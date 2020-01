StorieTouraine, 04/01/20 – Les suites de l’accident de tram à Joué ; Le maire de Chinon candidat à sa succession ; Défi du Tours FC contre Nîmes…

Mais aussi du basket, du hand et du hockey.

La StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Les suites de l’accident de tram de Joué…

L’homme d’une soixantaine d’années qui a été percuté par un tram jeudi près de l’arrêt Rotière est toujours hospitalisé, et dans un état grave selon la NR. Il pourrait s’agir d’une tentative de suicide.

Jean-Luc Dupont en campagne…

Le maire de Chinon est candidat à sa succession et compte mener une liste sans étiquette pour les élections municipales du 15 et du 22 mars. Il dit à la NR repartir avec la moitié de l’équipe qui l’accompagne pour gérer la ville depuis 2014 et inaugure sa permanence de campagne ce samedi. Lors du scrutin, il devra notamment affronter la députée LREM Fabienne Colboc mais aussi l’ex député socialiste Laurent Baumel, ce qui promet une belle bataille.

Un exploit du Tours FC ?

Le club reçoit Nîmes à 15h en 32e de finale de la Coupe de France au stade de la Vallée du Cher et espère battre l’actuel avant-dernier de Ligue 1 même avec 4 divisions d’écart entre les deux clubs puisque les Tourangeaux jouent en National 3. La magie de la Coupe de France peut-elle opérer pour les Ciel & Noir qui ont recruté deux nouveaux joueurs cette semaine pour renforcer leur effectif ? Ce serait un beau cadeau pour le coach Nourredine El Ouardani qui fête son anniversaire ce samedi. Il a sélectionné 18 joueurs pour la rencontre.

Premier match de basket de 2020…

L’UTBM se déplace en Vendée ce samedi à 20h pour affronter Challans qui était venu gagner à Monconseil au match aller. Rétrogradé à la 9e place du championnat de N1 pour avoir fait jouer un joueur suspendu, l’adversaire n’en est pas moins coriace d’autant que Tours devra se passer de Vincent Pourchot, blessé.

Les Remparts à Nantes…

Les hockeyeurs tourangeaux jouent leur 1er match du mois en Loire-Atlantique avant d’en disputer 4 autres avant la fin des étrennes. Actuellement 5e du championnat de D1, ils affrontent le 10e avec l’espoir de poser une option pour figurer dans le top 4 du classement en fin de saison. Coup d’envoi à 18h.

Chambray reçoit Toulon…

Les handballeuses accueillent les Varoises à 20h30 à la Fontaine Blanche pour leur 1er match de 2020. Après une défaite d’un point contre Besançon, leur objectif est de gagner face à une équipe qui a seulement trois points d’avance au classement et qu’elles devront de nouveau affronter un peu plus tard ce mois-ci car le match aller est à rejouer à cause d’une action litigieuse en fin de rencontre, lorsqu’il y avait égalité.