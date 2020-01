Info Tours se lance sur l'application Mapstr

Pour découvrir les endroits sympas autour de vous.

L'appli Mapstr, vous connaissez ? Gratuite, elle vous permet d'accéder à des cartes partout dans le monde pour dénicher des bons plans : bars, restaurants, boutiques, lieux culturels... Via des tags et de courtes descriptions, vous pouvez en savoir plus sur les établissements et les contacter en un clin d'oeil grâce à toutes leurs coordonnées. Vous pouvez afficher la carte mais aussi une liste, faire des recherches par tag (restaurant, shopping, bar...).

La rédaction d'Info Tours vous propose désormais sa propre carte, accessible librement pour découvrir les meilleurs lieux de Tours, de l'agglo et du département, validés par notre équipe parce que nous savons qu'on y travaille bien, voire même parce que nous y avons nos habitudes.

Dans la première mise à jour de cette carte, nous avons essentiellement listé des bars et restaurants (pratiquement une centaine d'endroits !), en attendant de vous signaler des sorties sympas pour votre shopping, des sites culturels ou des lieux de balades.

S'agissant d'une sélection, elle est naturellement non exhaustive et ne demande qu'à s'enrichir au fil de nos rencontres et de nos visites sur l'ensemble du département.

Voici un lien pour télécharger l'application Mapstr sur Google Play et sur Apple, vous pourrez ensuite accéder à la carte d'Info Tours en allant dans la rubrique "Ajouter des amis" puis "Chercher un utilisateur" et demandez à suivre le compte @infotours.