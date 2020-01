StorieTouraine, 02/01/20 – Retour à la normale pour Fil Bleu ; Les premiers bébés de 2020 à Tours ; Concours de la galette des rois à Amboise…

Et les prévisions à la SNCF ce jeudi.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi.

Meilleurs vœux…

En premier lieu toute la rédaction d’Info Tours et de 37 degrés vous souhaite une excellente année 2020 !

Fin de mouvement social…

Ce jeudi le réseau bus et tram Fil Bleu circule normalement, sans aucune perturbation. Une première depuis près d’un mois avec le mouvement de grève qui avait débuté le 7 décembre pour de meilleures conditions de travail.

Perturbations à la SNCF…

Le trafic reste fortement impacté par la grève contre la réforme des retraites. Comptez une dizaine de trains sur l’axe Tours-Amboise-Blois-Orléans, dont 2 jusqu’à Paris Austerlitz. 2 allers-retours Tours-Vierzon-Nevers, idem vers Poitiers, Saumur et Nantes. 3 allers et 2 retours sur l’axe Chinon-Tours, 1 Loches-Tours, 1 aller et deux retours entre Tours et Le Mans mais rien en direction de Vendôme. Des cars de substitution sont prévus sur plusieurs lignes, dans la limite des places disponibles. Les horaires sur les sites et applications SNCF.

Les premiers bébés de 2020…

Eva est née le 1er janvier à 0h02 à la maternité de la clinique Vinci à Chambray. Jay-Lee Lee-Wan est lui né à 0h15 à la maternité de l’hôpital Bretonneau à Tours.

La saison des vœux est lancée…

Jusqu’au 31 janvier, les cérémonies seront nombreuses pour se souhaiter la bonne année. Les politiques en sont très friands avec par exemple ceux de la députée LREM Sabine Thillaye dès ce week-end, ou ceux de La Riche mercredi 8. Le maire de Tours débutera les siens la semaine du 13 janvier.

Concours de galettes…

Le Château Royal d’Amboise accueille une nouvelle fois le concours de la meilleure galette des rois d’Indre-et-Loire avec deux catégories : la recette traditionnelle à la frangipane (aux amandes, donc) et une revisite. La remise des prix se fera à 16h30 dans la salle du conseil du monument.