Le match des monuments de Tours : l'heure des 1/2 finales !

Plus que 4 monuments en compétition.

Lundi 6 janvier au soir on saura quel est votre monument préféré à Tours ! Depuis la mi-décembre, Info Tours a lancé le grand concours des monuments de la ville de Tours pour déterminer votre préféré. Tout se fait via les réseaux sociaux : un match tous les jours, et c'est vous qui votez en ligne.

16 lieux emblématiques de la commune étaient en compétition au départ et il n'en reste que 4 à l'issue des quarts de finale disputés entre Noël et le jour de l'An avec plus de 1 200 votes de la part des internautes. Voici les deux oppositions à arbitrer :

CATHEDRALE SAINT-GATIEN vs. TOUR CHARLEMAGNE

OPERA DE TOURS vs. PLACE PLUMEREAU

Rendez-vous dès ce jeudi soir à 20h sur notre page Facebook pour faire votre choix. La finale est ensuite prévue dimanche dès 20h.