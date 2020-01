[#MIAM] Les restos qu’on a adorés en 2019 et qui vous régaleront en 2020

Voici notre palmarès de l’année.

Une résolution pour 2020 ? Se faire vraiment plaisir quand on sort manger au restaurant. La ville de Tours ne manque pas de propositions, nouvelles venues ou présentes depuis des années mais que l’on a parfois tendance à oublier. Parmi les tables testées en 2019, voici celles qui ont marqué la rédaction (et vous pouvez retrouver toute la liste des endroits goûtés avant 2019 en tapant "MIAM" dans le moteur de recherche de notre site) :

Le concept de l’année : Le Zemp, Rue de la Scellerie

Très bel établissement qui remplace Le Rideau Rouge et où l’on peut chiner les meubles. Que ce soient les chaises, les tables, les œuvres d’art sur les murs ou la vaisselle. L’accueil est souriant, bavard. Les plats sont simples et nourrissants pour un bon rapport qualité-prix.

Notre article complet ici.

Le bistrot de l’année : Le P’tit Mich’

Débarqué Place Michelet, ce nouveau concept bistronomique a vit su s’imposer comme une des tables les plus respectées du secteur avec des recettes originales, des produits de qualité, un accueil agréable, une déco soignée et un cadre sympathique (depuis les travaux du quartier, il y a une belle terrasse).

Notre article complet ici.

Le bon plan de l’année : Le Bistrot d’Odile

Parmi les tables où la formule du midi est à un prix très compétitif, on peut citer sans sourciller cette adresse de la Rue Colbert a changé de direction sans modifier ses fondamentaux. Des recettes à la fois classiques et modernes, généreuses, présentées avec goût dans une salle qui sent bon la cuisine familiale.

Notre article complet ici.

L’endroit où l’on aime retourner : Frenchy’s Burger

L’établissement de la Place du Grand Marché est le spécialiste tourangeau du burger généreux et gastronomique, avec des ingrédients rigoureusement sourcés, des sauces maison, des nuggets, une belle terrasse pour l’été… Il a récemment lancé une offre uniquement dédiée aux plateformes de livraison de repas.

Notre article complet ici.

Le voyage de l’année : Vanne

Ce n’est pas une nouveauté mais sans doute une adresse méconnue pour beaucoup de monde. Rue Courteline, Vanne est un restaurant spécialisé dans les plats coréens. Les saveurs sont exquises, on vous explique tout sur les traditions, la salle est petite ce qui garantit un repas intime… Attention : ouverture uniquement le midi.

Notre article complet ici.

La déco de l’année : Blend & Shaker

En quelques semaines c’est devenu le nouveau bar tendance de la Place Jean Jaurès avec son grand lustre, et surtout son immense bar lumineux rempli de bouteilles jusqu’au plafond, garantissant une grande variété d’alcool. Ça en jette malgré des prix pouvant sembler élevés.

Notre article complet ici.

L’institution à découvrir : Le Twist’in

Spécialisé dans le cochon sous toutes ses formes (du petit salé au nez en passant par l’andouillette), ce restaurant à l’allure d’auberge d’autrefois est aussi typique que gastronomique, avec une viande de qualité, de bons vins et une déco à croquer.

Notre article complet ici.

Le food truck de l’année : Chez Xavier

De très bonnes frites croustillantes et des burgers plutôt bien exécutés depuis cette caravane AirStream typiquement américaine qui voyage dans différents lieux de l’agglo tourangelle fréquentés à la mi-journée. La queue commence parfois bien avant midi…

Notre article complet ici.

L’espoir de 2020 : L’Opidom

Repris par un chef déjà étoilé plus tôt dans sa carrière, le restaurant de Fondettes entame une nouvelle vie. Sans doute l’un des meilleurs plans des prochains mois pour qui aime les aventures culinaires.

Plus d'infos ici.