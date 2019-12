StorieTouraine, 30/12/19 : Une année chaude et pluvieuse en Touraine ; Une nuit agitée à Loches ; Demandes de remboursement après le match caritatif des Pogba...

Et un rassemblement contre l’expulsion d’un réfugié.

La StorieTouraine vous résume l'info de la journée et on la met à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce lundi :

Bilan météo de 2019...

D’après Météo France deux faits ont marqué l’année : les canicules à répétition de l’été et les pluies très nombreuses depuis octobre. 2019 est dans le top 5 des années les plus chaudes de la décennie avec 1,3° de plus que la normale en moyenne. Les années 2010 à 2019 sont toutes parmi les plus chaudes mesurées depuis l’existence des relevés météo.



Pour la pluie, on rattrape le retard pris à cause de la sécheresse estivale (record de jours sans précipitations) avec +40% d’eau en octobre (98mm en moyenne), 107mm en novembre (+60%) et +25% en décembre.

Cagnotte après incendie...

Elle est lancée pour une femme dont le logement a été ravagé par les flammes le 14 décembre dernier à Saint-Pierre-des-Corps. Infos ici.

Cambriolage et feux de voitures à Loches...

Dans la nuit du 28 au 29 décembre, un café a été cambriolé Place Verdun (matériel informatique + nourriture ont été emportés) et deux voitures brûlées dans la commune. Les gendarmes n’ont procédé à aucune interpellation pour l’instant. On ne sait pas non plus si les deux faits divers sont liés à part par leur date. La vidéosurveillance va être analysée et les patrouilles renforcées.

Rassemblement pour sauver Aly Diawara...

La manifestation aura lieu ce mardi à 14h devant la préfecture à Tours pour soutenir cet homme et sa compagne Ingrid Berthet qui attendent un enfant et élèvent trois autres enfants issus d’une première union. Leur mariage a été refusé une première fois (pour soupçon de mariage blanc par la mairie de Nazelles-Négron) et après enquête du procureur celui de Fondettes (où réside le couple) est prêt à les unir le 22 février. Mais en attendant Aly est menacé d’expulsion en Guinée, d’où la manifestation.

La mauvaise expérience...

Parmi les 9 600 personnes présentes à la Vallée du Cher ce dimanche lors du match caritatif au profit de la Guinée, plusieurs se disent déçues de ne pas avoir vu plus de stars (même si les organisateurs avaient annoncé leur venue sous réserve). Une pétition a été lancée pour obtenir le remboursement des billets (vendus entre 15 et 22€). Les messages colériques se multiplient sur les réseaux, notamment la page de l’événement qui a été mal notée.

Les seules célébrités présentes ce dimanche : Paul Pogba (qui n’a pas joué) Andy Delort, Pascal Le Grand Frère ou Bryan Bergougnoux. Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé faisaient partie des noms espérés mais absents. Les organisateurs n’ont pas encore chiffré les bénéfices pour installer des pompes à eau en Guinée mais assurent que les fonds serviront bien à cela.

Handball...

Opposées à Besançon ce lundi pour leur premier match de championnat après la trève, les Conquérantes de Chambray-lès-Tours ont perdu d’un but en Franche Comté, 24-23. C’était le premier match du nouvel entraîneur Jérôme Delaru