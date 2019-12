StorieTouraine, 29/12/19 - Incendie à Chinon : 5 personnes évacuées ; Les prévisions SNCF pour lundi en Touraine ; Paul Pogba est venu à Tours...

Et le décès du maire de Neuillé-le-Lierre.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche.

Incendie à Chinon...

Une maison s’est enflammée ce dimanche vers 2h du matin. Un couple et leurs trois enfants ont dû être évacués mais la famille vivant Rue des Boisses n’a pas été blessée. Leur habitation est en grande partie détruite par l’incendie parti du garage, sans doute après un problème électrique. Des proches vont les reloger. L’intervention a mobilisé une vingtaine de secouristes.

Décès du maire de Neuillé-le-Lierre...

Damien Foratier avait 45 ans et il achevait son premier mandat à la tête de la commune tourangelle. « Il avait la passion de sa commune qu’il servait avec dévouement et le souci de l’intérêt général » souligne le député LREM Daniel Labaronne. A Saint-Règle, la maire Christine Fauquet (UDI) avait fait équipe avec lui pour les Départementales de 2015 et évoque un homme « attachant, inventif et positif ».

Etat du trafic SNCF lundi 30 décembre...

26e jour de grève contre la réforme des retraites. Voici un résumé des perturbations au départ des gares tourangelles (plus de détails sur le site et l’appli SNCF) : 10 allers-retours vers Blois et Orléans, dont 3 jusqu’à Austerlitz ; 4 trains vers Vierzon, 2 jusqu’à Bourges, un jusqu’à Nevers et autant dans l’autre sens ; 2 A/R Tours-Poitiers + 1 en car ; 6 A/R Tours-Chinon + des cars ; 1 train Loches-Tours et A/R par car ; 2 A/R vers Le Mans + 2 en car ; 2 trains pour Saumur, idem dans l’autre sens ; 1 train vers Châteaudun + des cars.



Pour les TGV, 5 allers et 4 retours vers et depuis Paris, 2 trains vers Poitiers et autant pour Bordeaux, 1 aller-retour pour l’axe Nantes-Tours-Lyon en Intercités.

48h pour la Guinée...

Ce dimanche, 9 500 personnes ont rempli les tribunes du stade de la Vallée du Cher de Tours pour l’événement 48h pour la Guinée, un match caritatif au profit de l’éducation dans ce pays d’Afrique. L’événement a été organisé par la famille Pogba et le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba était présent pour l’occasion, venu spécialement d’Angleterre pour rejoindre ses frères. Les ex Tourangeaux Andy Delort et Bryan Bergougnoux étaient également de la partie. Samedi, un concert et un dîner de gala ont également eu lieu au Palais des Sports et à l’Hôtel de Ville.