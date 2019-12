StorieTouraine, 26/12/19 - Accident mortel à Chinon ; Beaucoup plus de trains en Touraine vendredi ; L’ASSAD-HAD recrute...

Et un mot des municipales à Fondettes.

Accident mortel...

On compte désormais 25 personnes décédées sur les routes d’Indre-et-Loire en 2019. Vers 13h30, deux voitures se sont percutées sur la rocade de Chinon au lieu-dit Le Pérou. Une femme est morte (une septuagénaire de Beaumont-en-Véron), les occupants de l’autre voiture sont légèrement blessés. 17 secouristes se sont rendus sur place. Les deux véhicules se sont percutés par le côté.



C’est le deuxième accident mortel en moins d’une semaine dans le département.

Grève SNCF contre la réforme des retraites...

La compagnie a dévoilé les prévisions de ce vendredi 27 décembre : en amélioration, avec une quinzaine de trains sur l’axe Tour-Amboise-Blois-Orléans, dont 4 vers Paris Austerlitz ; 1 aller-retour vers Nevers, un autre jusqu’à Bourges et un limité à Vierzon ; 1 aller-retour Poitiers-Tours et un autre limité à Port-de-Piles + des cars ; 5 allers et 6 retours sur l’axe Chinon-Tours + des cars ; 1 train Tours-Loches + des cars ; seulement des cars vers Le Mans, une dizaine de trains vers Langeais et Saumur...



7 TGV iront vers Paris, 8 en reviendront. Pour la première fois depuis le début du mouvement, un TGV circulera de Nantes à Lyon via SPDC. Les horaires complets sur les sites et applications SNCF.



Rappelons qu’un repas solidaire pour aider les grévistes est prévu Bd Béranger ce vendredi à midi.

Elections municipales...

Les suites de la déclaration de candidature du maire de Fondettes, qui brigue un deuxième mandat aux élections municipales de mars 2020. Cédric de Olivieira (Les Républicains) sera soutenu par l’UDI.

Des postes à pourvoir...

L’ASSAD-HAD recrute en Touraine pour les fêtes. Le spécialiste de l’aide à domicile recherche des postes d'auxiliaires de vie et d'aides à domicile pour renforcer ses effectifs, sur du long terme, mais également pour pallier aux absences liées aux vacances. Les besoins sont particulièrement importants sur les secteurs d’Esvres, Montbazon, Château-Renault, Montlouis, Chambray, Saint-Pierre des Corps, Saint-Avertin, Tours Nord et le Nord-Ouest tourangeau



Pour postuler rendez-vous sur l’Espace Recrutement du site de l’ASSAD-HAD.