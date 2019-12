Le match des monuments de Tours : c'est l'heure des quarts de finale !

Qui va gagner ?

Pour la période des fêtes, sur Info Tours, on a eu envie d'organiser une compétition informelle entre 16 monuments anciens ou récents de la ville de Tours. Chaque jour, on organise un match sur notre page Facebook et ça vous passionne : plus de 2 500 votes pour la phase de poule qui a vu les qualifiés suivants pour les quarts de finale :

Cathédrale Saint-Gatien vs. Musée des Beaux-Arts

Tour Charlemagne vs. le Vinci

Opéra de Tours vs. Marmoutier

Place Plumereau vs. Hôtel de Ville

La suite du concours débute ce jeudi soir à 20h et elle va se poursuivre jusqu'à lundi 30 décembre au soir : chaque jour vous aurez 24h pour faire votre choix. Les demi-finales sont prévues du 2 au 4 janvier avant la finale dans la foulée.

Photo : Pascal Montagne