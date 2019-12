StorieTouraine, 24/12/19 – Un demi-tour fatal sur l’A10 à St Avertin ; Eboulement de coteau à Amboise ; 500 000€ gagnés au grattage à Tours…

Et des routes qui vont repasser à 90km/h en 2020 (si tout va bien).

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire au quotidien, et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Après l’accident, l’enquête…

Dimanche vers 19h une femme de 85 ans a percuté une voiture transportant 4 personnes sur l’A10 à Saint-Avertin. La conductrice en est morte. Elle venait de faire demi-tour sur l’autoroute et se trouvait à contresens. On apprend que c’est parce qu’elle avait manqué la sortie Saint-Avertin juste après la traversée du Cher. Les passagers de la voiture ont été légèrement blessés, pour trois d’entre eux.

Depuis le 1er janvier, 24 personnes sont mortes sur les routes tourangelles, chiffre en nette baisse par rapport à 2018.

Eboulement à Amboise…

Ce n’est pas la même ampleur que l’éboulement qui a nécessité l’évacuation de plusieurs familles à Montbazon il y a 10 jours : une partie du coteau s’est effondrée ce week-end Rue Bretonneau à Amboise. La ville a interdit la circulation sur cette route jusqu’au 6 janvier à cause des gravats, mais les riverains peuvent quand même l’emprunter.

Quelles routes vont repasser à 90km/h en Touraine ?

Le Conseil Départemental a réunion une commission spéciale la semaine dernière pour faire un point sur le sujet, depuis que le gouvernement a annoncé un assouplissement de la règle décrétant que toutes les routes secondaires sont limitées à 80km/h. C’est désormais aux Départements de décider des routes où la vitesse pourrait être augmentée, en accord avec l’Etat et – de préférence – avec les voisins pour éviter un changement brutal de politique quand on change de département. C’est en tout cas l’avis de l’Indre-et-Loire et des autres collectivités de la région.

Selon la NR, 429km de routes tourangelles devraient pouvoir repasser à 90 d’ici quelques mois, soit moins de 12% du réseau. Cela concerne en particulier les axes Tours-Loches (D943) et Tours-Chinon via la D751 mais aussi l’ex Nationale 10 de Tours vers Ste-Maure-de-Touraine, l’axe Château-Renault / Neuillé-Pont-Pierre / Château-la-Vallière, la route reliant Loches à Chinon via Ste-Maure, Tours / Château-Renault et Tours / Château-la-Valière, la D976 qui vile vers le Loir-et-Cher ou la D31 qui va de Château-Renault à Loches via Amboise.

Réforme des retraites…

Alors que les cheminots restent mobilisés pendant les fêtes avec une grève à la SNCF qui conclut sa troisième semaine, les avocats se mobiliseront eux à nouveau le 6 janvier pour défendre le maintien de leur régime autonome qui est excédentaire, ce qui n’est pas le cas au niveau national. Le barreau de Tours appelle à une journée Justice Morte ce jour-là comme partout en France. Donc perturbations des audiences à prévoir au tribunal avec par exemple des reports de procès.

Jackpot avant Noël…

Un couple de retraités qui a acheté un ticket à gratter Cash à La Petite Arche de Tours Nord a touché le pactole : 500 000€, sachant qu’il n’y avait que trois tickets sur 18 millions promettant un aussi beau lot dans toute la France.