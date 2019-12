[Il faut y aller] Paul Pogba, Black M et de nombreuses stars attendues à Tours pour l’événement « 48h pour la Guinée »

C’est le week-end prochain.

Samedi et dimanche, le Palais des Sports de Tours et le stade de la Vallée du Cher devraient attirer de nombreux spectateurs. Non pas pour les matchs des équipes tourangelles, mais pour un événement phare de cette fin d’année en Touraine. Les deux infrastructures sportives accueilleront en effet l’événement caritatif « 48 heures pour la Guinée Conakry ».

Organisé par la famille Pogba et 4 Tourangeaux, cet événement entend venir en aide aux enfants de Guinée Conakry, pays des frères Pogba, dont Mathias et Florentin sont membres de l’équipe nationale. L’accent est notamment mis sur les problèmes d’accès à l’eau qui causent de gros problèmes sanitaires dans ce pays. En effet, en raison d’un système d’assainissement inadéquat, d’un manque d’eau potable et d’une absence de services de santé dans les régions rurales, 142 enfants sur 1000 décèdent encore chaque année.

C’est pour récolter des fonds et améliorer les choses que cet événement a été pensé. Et les organisateurs ont vu les choses en grand pour réussir leur pari. Plus qu’un simple événement unique, ils ont en effet pensé la chose comme une succession d’événements sur tout le week-end.

Il y aura notamment une vente aux enchères de maillots de joueurs internationaux à l’Hôtel de Ville de Tours samedi après-midi (à partir de 14h).

Samedi 28 décembre à partir de 21h30, ce sera un grand concert de soutien au Palais des Sports de Tours avec des artistes guinéens célèbres comme Mory Kante mais aussi Black M.

Enfin, clou du spectacle, dimanche à 14h, Paul Pogba et ses deux frères fouleront la pelouse du stade de la Vallée du Cher pour un match amical entre les amis de Paul Pogba et une sélection de la Guinée. Un match pour lequel de multiples stars du ballon rond ont donné leur accord de principe pour leur participation. Parmi les noms qui seront peut-être sur la pelouse tourangelle (La présence des artistes et joueurs est en fonction de leurs contraintes sportives et personnelles le moment venu) sont cités Ousmane Dembélé (international français), Steve Mandanda (international français), Andy Delort (ancien international français, et joueur du Tours FC), Robert Pires (champion du monde de football), Blaise Matuidi (international français), Laurent Kocielny (international français), Moussa Dembélé (attaquant de l’Olympique Lyonnais)… De beaux noms auxquels se joindront peut-être (en tout cas les organisateurs l’espèrent les deux stars françaises : Antoine Griezman et Kilian M Bappé.

Un très bel événement donc au cours duquel tous les fonds récoltés serviront à la création de pompes à eau aux pieds des écoles. Les parents iront ainsi s’approvisionner en eau potable et les enfants trouveront plus facilement l’accès à l’éducation.