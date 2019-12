Grève SNCF : le programme du lundi 23 décembre en Touraine

Trafic semblable aux jours précédents.

Ce lundi, 19e jour de grève consécutif à la SNCF pour dénoncer la réforme des retraites. Voici les prévisions en Touraine :



- 11 allers-retours entre Tours et Orléans, dont 3 jusqu’à Paris Austerlitz

- 3 A/R pour l’axe Tours-Vierzon-Nevers + des cars

- 2 vers Port-de-Piles + des cars

- 3 trains Chinon-Tours, 2 Tours-Chinon + des cars

- Des bus entre Tours et Loches et vers Le Mans (à part des cars)

- 5 allers-retours vers Saumur ou Nantes + des cars

- 1 aller-retour vers Vendôme et Voves + des bus

- 2 TGV vers Paris et 4 dans l’autre sens



Les horaires sont disponibles sur le site de la SNCF ou ses applications pour les smartphones.