Grève Fil Bleu : combien de bus et trams lundi 23 et mardi 24 décembre ?

Le mouvement se poursuit.

Depuis le 7 décembre les syndicats de Fil Bleu appellent les équipes à se mobiliser pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Un mouvement sous deux formes : ce lundi il s’agit de débrayages de 55 minutes aux heures de pointe et ce mardi un appel à la grève de 24h (ce sera pareil mercredi).

Voici les prévisions de trafic de la direction :

Pour lundi, le tram démarrera à 5h41 de Vaucanson au lieu de 4h41. Un bus Plan B assurera la liaison Jean-Monnet Gare Vinci à 5h38 mais le 1er tram ne partira qu’à 6h38 de Joué. Ensuite il circulera toutes les 7 à 9 minutes. Des bus seront possiblement supprimés de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h mais on ne sait pas lesquels.



Mardi, le 1er tram partira de Vaucanson à 6h50, deux bus Plan B partiront de Jean Monnet à 7h et 7h15 avant un premier tram à 7h47.



Des bus circuleront de 7h à 21h30. Toutes les 10 minutes sur la ligne 2, toutes les 15 minutes pour les lignes 3, 4 et 5, toutes les 30 minutes pour la ligne 10, toutes les heures pour les lignes 11 à 18, 2 courses dans chaque sens pour la ligne 19. Les autres lignes circulent avec un service minimum. Les horaires détaillés sont sur le site www.filbleu.fr.



Les prévisions pour mercredi seront annoncées lundi après-midi.