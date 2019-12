StorieTouraine, 21/12/19 - Lourdes amendes pour le Clos Lucé d’Amboise ; Action pour le climat à Tours ; L’école Vigny de Loches vendue...

Et une 7e victoire consécutive de l’UTBM.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l'actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce samedi :

-----------

Lourdes amendes pour le Clos Lucé d’Amboise...

Son directeur et son architecte vont devoir payer 3 750€ et la société exploitante 18 750€ pour des travaux non autorisés qui se sont déroulés en 2015 et 2016 dans le monument où a vécu Léonard de Vinci. Peines infligées ce vendredi par le tribunal de Tours après un procès qui s’est tenu le 25 octobre. Des boiseries avaient notamment été détruites et des fenêtres bouchées.

Marche pour le climat à Tours...

Ce samedi 21 décembre dans l’après-midi, le collectif tourangeau des Grands-Parents pour le Climat appelle à marche Rue Nationale « pour appeler à la sobriété », autrement dit à ne pas trop consommer pendant la période des fêtes. Les militants seront déguisés en hommes sandwichs.

« GPC 37 voit avec inquiétude la situation climatique se dégrader, année après année. Les dirigeants de la planète sont sans réaction notable (cf. COP 25 à Madrid). Cela n'est possible qu'en présence de populations assez peu conscientes de la gravité et de l'urgence de la situation. Tout est d'ailleurs fait pour les entretenir dans le rêve du toujours plus et que tout va continuer comme avant. Par exemple le Black Friday et les fêtes de fin d'année sont des encouragements à la surconsommation » lit-on dans un communiqué.

Le boom du covoiturage...

Le site Blablacar annonce 110 000 places disponibles pour la période des fêtes pour des personnes qui voyagent vers ou depuis le Centre-Val de Loire, soit deux fois plus qu’à la même période l’an dernier... ce qui est évidemment une conséquence de la grève SNCF. Les trajets Tours-Paris ou Tours-Orléans fonctionnent particulièrement bien. A noter que l’entreprise Flixbus compte se lancer dans le covoiturage avec Flixcar, annoncé sans commissions.

Horaires de fêtes...

La préfecture d’Indre-et-Loire et la sous-préfectue de Chinon fermeront à 15h les 24 et 31 décembre. Le point numérique de Loches ne rouvre que le 6 janvier, celui de Chinon sera inaccessible les 26, 30 et 31 décembre.

Une école transformée en logements...

Après un an et demi de suspense, l’école Vigny de Loches a été officiellement vendue 750 000€ à un promoteur parisien comme l’a annoncé le maire de la ville ce vendredi. 24 appartements sont en projet dans ce bâtiment de 1884 dont la moitié qui ont déjà trouvé preneur. Le chantier doit débuter l’an prochain. C’est le 2e bâtiment historique de la ville qui va changer de fonction après le tribunal en cours de transfomation pour devenir un hôtel.

Sport...

A 19h30 le TVB reçoit Toulouse salle Grenon, à 20h30 les Remparts accueillent Clermont-Ferrand à la Patinoire.



A noter que vendredi soir les basketteurs de Tours ont été battre Bordeaux 88-82 soit leur 7e succès consécutif dans le championnat de Nationale 1.