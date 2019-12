ReplayTouraine #16 - Un maire en campagne, un cygne sur l’A10, des stars en festivals... Le résumé de la semaine en Touraine

Et des projets pour la gare de Saint-Pierre-des-Corps.

Chaque samedi, Info Tours sélectionne pour vous les 5 infos les plus fortes de la semaine et vous les résume en images. Voici l’édition de ce 21 décembre :

1 - Regain d’affluence contre la réforme des retraites

La troisième grande journée de mobilisation pour dire non au projet du gouvernement était comparable à celle du 5 décembre avec entre 8 et 15 000 personnes dans les rues de Tours selon les sources. Le cortège s’étirait des Tanneurs à Jean Jaurès via les Halles en fin de parcours. Certains syndicats comptent bien poursuivre les appels à la grève pendant les fêtes si le projet reste tel quel tandis que d’autres appellent à une pause en attendant la prochaine journée d’action interprofessionnelle programmée le 9 janvier.

2 - Christophe Bouchet officiellement en campagne

Le maire de Tours n’avait caché sa volonté de se présenter aux élections municipales de 2020 pour un nouveau mandat jusqu’en 2026. Nommé en 2017, le centriste a officiellement lancé sa campagne lundi dans le quartier du Beffroi, entouré des Républicains mais aussi de Macronistes qu’on avait pensé un temps voir aux côtés de son concurrent LREM Benoist Pierre (Thibault Coulon et Françoise Amiot). Il a jusqu’au 15 mars pour défendre son bilan et ses projets, entouré notamment de colistières et colistiers actifs dans différents quartiers de la ville (les Deux-Lions, Monconseil...).



Pendant ce temps, à gauche, la liste Pour Demain - Tours 2020 a fait une proposition d’alliance aux socialistes, communistes et membres du collectif En Avant Tours. Le mouvement mené par l’écologiste Emmanuel Denis revendique par ailleurs le soutien des instances de la France Insoumise même si une partie de ce parti milite pour un autre candidat : Claude Bourdin.

3 - Un quartier d’affaire près de la gare TGV

Le conseil métropolitain de l’agglomération tourangelle a voté le lancement d’une étude à 200 000€ pour penser l’avenir de la gare de Saint-Pierre-des-Corps et de ses environs. La construction de bureaux est notamment envisagée mais il faudra attendre plusieurs années avant de voir des projets se concrétiser.

4 - L’image insolite de la semaine

Ce cygne sur l’A10 près des Atlantes, en direction de Paris. Il aurait pu être tué par une voiture ou un camion, il a finalement été recueilli par les gendarmes. Souffrant d’une fracture à une patte, il a ensuité été confié à un vétérinaire.

5 - Vivement l’été !

Les festivals Avoine Zone Groove et Terres du Son ont annoncé les premiers noms de leur édition 2020. Pour le premier, Bob Sinclar, Skip The Use, Vitaa & Slimane du 26 au 28 juin, pour le second Niska, Izia ou encore Yseult du 10 au 12 juillet à Monts.

BONUS - L’expo de vos vacances

C’est Fabien Verschaere au CCC OD. On vous le présente sur 37 degrés.