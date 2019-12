Grève SNCF : combien de trains en Touraine les 21 et 22 décembre ?

Le mouvement se poursuit.

Depuis le 5 décembre, les cheminots sont appelés à faire grève pour dénoncer le projet de réforme des retraites du gouvernement. La mobilisation baisse mais reste très importante dans certains corps de métier comme les conducteurs (58,5% de personnels grévistes ce vendredi). Le trafic va donc rester bien perturbé sur le réseau régional Rémi et pour les TGV. Voici un résumé des conditions de circulation :



- Une dizaine de trains dans chaque sens samedi et dimanche sur l’axe Tours-Orléans (attention, vers Austerlitz tous les Rémi Express qui circulent sont complets)

- 2 allers-retours sur Tours-Vierzon-Nevers

- 2 allers et un retour sur l’axe Poitiers-Tours, idem pour Chinon Tours + des cars

- 1 train Loches-Tours + des cars

- 1 aller-retour Tours-Le Mans + des cars

- Rien vers Saumur

- 2 TGV vers Paris, 4 dans l’autre sens



Les horaires détaillés sont sur les sites et applications de la SNCF.