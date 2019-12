StorieTouraine, 20/12/19 – Feu de canapé aux Fontaines à Tours ; Des mesures fiscales après la sécheresse ; Enfin une victoire du TVB en Ligue des Champions…

Et la proposition de la dernière chance pour une union de gauche avant les Municipales de Tours.

Canapé en flammes…

C’était ce vendredi vers 2h du matin au 3, Avenue Stendhal dans le quartier des Fontaines à Tours. Un homme a été interpellé car il pourrait s’agit d’un incendie volontaire. En revanche personne n’a été blessé.

Contrôles sur la route…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire ont mené des opérations de contrôles à Véretz et Rochecorbon, près de lieux d’accidents graves survenus ces derniers jours. Plusieurs infractions relevées : téléphone au volant, non port de ceinture ou alcoolémie. D’autres contrôles sont prévus dans les prochains jours.

La proposition des écologistes...

La dernière, pour tenter une union entre la liste Pour Demain - Tours 2020 (liste citoyenne soutenue par EELV, les Jeunes Insoumis ou Génération.s) et En Avant Tours (liste citoyenne proche du PS). On vous explique tout sur 37 degrés.

Dégrèvement fiscal…

Il est annoncé par la préfecture d’Indre-et-Loire au profit des agriculteurs victimes de la sécheresse cet été (conséquence : des récoltes en baisse). Ils bénéficieront d’une réduction de la taxe sur leurs propriétés non bâties, celle-ci allant de 10 à 55% selon les cas et les zones. Les remboursements se feront dans les jours qui viennent avec un minimum de 50€.

Déménagement terminé…

Cette fois c’est bon la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine est aux Fontaines, tout près de l’Escem, dans des locaux provisoires le temps de trouver un nouveau siège définitif. Elle a cédé son site historique au Conseil Départemental et à un promoteur. Le monument, elle pourra l’utiliser deux fois par an gracieusement, le reste du temps le Département compte en faire un lieu culturel (expositions, ouverture pour les Journées du Patrimoine). Il récupère en prime la salle du tribunal de commerce qui doit également partir.

Quant au promoteur, il aménagera plusieurs dizaines d’appartements d’ici 2022, entre 1 et 5 pièces. Comptez 6 000€ le m².

Le TVB bat Lisbonne…

Cela faisait plus d’un an que les Portugais du Benfica étaient invaincus dans leur salle. Les volleyeurs de Tours ont réussi l’exploit de s’y imposer ce jeudi soir pour leur 3e match de la saison en Ligue des Champions. Enfin une victoire pour les Tourangeaux qui ne perdent pas espoir de briller dans cette compétition européenne. Il leur reste les trois matchs retour pour ça. En attendant ils vont recevoir Toulouse en championnat ce samedi à 19h30.

Dernier match de l’année en basket…

Après son duel complètement fou de lundi contre Dax, l’UTBM va terminer l’année à Bordeaux ce vendredi en espérant conclure par une victoire pour rester dans le haut de tableau de sa poule de Nationale 1. Coup d’envoi à 20h30.