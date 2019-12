7 bonnes raisons de vous inscrire à l’édition 2020 de la Dictée de Tours pour Tous

Le samedi 18 janvier.

C’est le moment de vérifier si vous connaissez encore vos règles de grammaire : après la lecture d’un texte de Balzac en 2019, la Dictée de Tours pour Tous de l’association Livres en Loire revient en 2020, le 18 janvier. Comme à la bonne vieille époque de la Dictée de Pivot, vous serez toutes et tous réunis dans un amphi avec une feuille et un stylo et vous aurez pour mission de faire le moins de fautes possible en écoutant les mots énoncés par Philippe Besson (auteur de de Dîner à Montréal aux éditions Julliard). L’inscription est gratuite sur www.livresenloire.com. Ensuite, tout se passe dès 14h30 à l’amphi Beaumont de l’Université de Tours (le site du Plat d’Etain).

On vous a listé 3 bonnes raisons d’y aller :

1 – Vous ne supportez plus les gens qui font trop de fautes sur les réseaux sociaux

C’est l’occasion de vérifier si vous valez mieux qu’eux… ou pas.

2 – Vous voulez savoir si quelqu’un est encore capable de déchiffrer vos pattes de mouche

Avez-vous vraiment une écriture de médecin ?

3 – Vous avez une revanche à prendre

Comme nous, vous avez fait trop de fautes l’an dernier et vous avez perdu votre réputation

4 – Vous êtes capable d’épeler anticonstitutionnellement en moins de 4 secondes, sans « euh » et en énonçant distinctement toutes les lettres

Mais êtes-vous à l’aise avec l’imparfait du subjonctif ?

5 – Vous avez désactivé le correcteur orthographique de Word

Je trouve que vous crânez, mais c’est une bonne raison de venir

6 – En voilà une bonne occasion de ressortir votre stylo plume !

Et son effaceur

7 – Vous avez repéré une faute (ou plusieurs) dans cet article

Personne n’est parfait…