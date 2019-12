C’est cadeau ! 12 bons plans pour patienter jusqu’au au réveillon en Indre-et-Loire

Des animations autour de Noël… mais pas que.

Chaque vendredi sur Info Tours on fait le point sur les animations du week-end… Alors que les vacances de Noël débutent ce vendredi, et que beaucoup de familles préparent les fêtes, voici comment vous mettre dans l’ambiance… ou vous changer les idées.

Marché de Noël à Tours…

Il y a celui du centre-ville, entre la gare et Jean Jaurès… mais pas que. L’association et comité de quartier "Le Kiosque" organise son énième Marché de Noël samedi et dimanche au 14 rue René de Prie : 10h/18h le 1er jour puis 9h/17h le second avec uniquement des professionnels non "revendeurs" dont la plupart viennent du 37. Au programme : zéro déchet, bijoux, céramique, décos, encens, traiteur, couture, savons... + une buvette gourmande + la visite du Père-Noël en personne. Les parents pourront librement prendre leurs enfants en photo pour un beau souvenir.

Toujours à Tours…

La Place du Marché de Beaujardin accueille une Fête des Lumières ce vendredi à la nuit tombée, donc à partir de 17h.

Le Bar Bidule organise un spectacle jeune public de Noël samedi de 16h à 17h Rue d’Entraigues (N°64). 5€ par personne pour les non adhérents de l’association, prix libre pour les autres. Spectacle assuré par la Cie en Touraine.

Dimanche matin, réveil glacé pour les petits à la Patinoire de Tours de 9h30 à 12h30. Au programme : sons et lumières puis goûter de Noël, atelier maquillage, barbe à papa, tombola… Location de patins : 3€35. Séance à thème : 5€40.

Pour patiner dans une ambiance autrement festive, c’est vendredi soir que ça se passe, cette fois à la Patinoire de Noël Place Anatole France avec la présence d’un DJ dès 18h.

Village de Noël à Montbazon…

Pour la deuxième année consécutive, le Père Noël et ses lutins s'invitent à la Forteresse de Montbazon avec des ateliers créatifs pour fabriquer vos propres cartes de vœux, couronnes et boules de Noël. Et des animations : récitations de contes et légendes, initiations à l’art du jonglage et spectacle de feu. Pour manger : crêpes, gaufres, chocolats chauds, marrons chauds de Noël ou le traditionnel vin chaud.

Entrée adulte : 8€. Entrée enfant : 6€. Gratuit pour les moins de 5 ans. Ouverture : 15h30 - 21h du 22 au 30 décembre

A Amboise…

La ville organise trois jours de marché de Noël dès ce vendredi (14h-19h), samedi (10h-21h) et dimanche (10h-19h). De quoi préparer vos repas de fêtes avec des huîtres, de la bière de Noël, du vin chaud, des pâtisseries allemandes… Et des cadeaux de dernière minute ! Jouets en bois, textiles, bijoux ou verrerie. Ce sera dans le tunnel du château et Place Michel Debré.

Deuxième chose : la déambulation de Noël amboisienne samedi de 18h à 21h. Au rythme des roulements de tambours, deux poupées géantes aux robes démesurées s’avanceront à travers la foule... puis un mobile humain géant, composé de soldats de plomb en chair et en os et d’une trapéziste portée par une grue, émerveillera petits et grands... Départ Place Michel Debré.

A Montrésor…

Un Noël au Château ce samedi 21 décembre. Programme : le parc du château sera en accès libre et des exposants seront présents. Du tir à l'arc et des animaux de la ferme en guise d’animation. Au château, lecture de plusieurs contes par Caroline Perry de 15h00 à 17h00. Une visite guidée aura lieu à 14h30 et un atelier de coloriage à 15h30.

Plein tarif : 8,00 € et tarifs réduits (pas de carte bancaire).

Du sport…

Samedi soir, deux matchs : Tours contre Clermont-Ferrand en hockey à la Patinoire (coup d’envoi à 20h30). Et juste à côté salle Grenon, le Tours Volley Ball reçoit Toulouse à 19h30.

Par ailleurs, Saint-Pierre-des-Corps accueille sa 26e Corrida ce vendredi 20 de 19h à 22h. A 19h15, 3,5km de marche nordique chronométrée, course jeune sur moins de 2km à 20h et quasi 7km pour la course adultes qui s’élancera à 20h30. Inscriptions ici : http://corridaspdc2019.ikinoa.com/ (mais vous pouvez aussi juste venir en supportrices et supporters).