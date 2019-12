TGV Tours-Paris maintenu ou supprimé à Noël ? La SNCF se contredit elle-même

Pas facile de savoir.

Ce jeudi 19 décembre, la SNCF devait annoncer aux voyageurs qui avaient pris des billets de train du 23 au 26 décembre s’ils pourraient voyager, et comment. Un service de la compagnie pour aider ses clients à s’organiser malgré la grève contre la réforme des retraites entamée il y a deux semaines et qui devrait se poursuivre pendant la période des fêtes de fin d’année. Finalement, on a appris que seuls les trains circulant les 23 et 24 décembre seraient confirmés jeudi, ceux des 25 et 26 décembre ce vendredi. Dont acte.

Après, ça se complique…

Un voyageur tourangeau devant se rendre à Paris 24 décembre avec le TGV de 17h17 au départ de Tours reçoit ce message :

« Votre train est supprimé. Echange possible sur les trains garantis de circuler qui sont disponibles à la vente, sans frais ni surcoût, quel que soit votre type de billet. »

Bonne nouvelle, la SNCF propose une alternative malgré l’annulation du train. Le voyageur – également prévenu par mail – se rend donc sur le site oui.sncf pour s’occuper de l’échange de billet. Et là, surprise, le fameux train de 17h17 est ouvert à la vente… de quoi laisser supposer qu’il circule puisque le même jour une série d’autres TGV sont affichés « complets », autrement dit fermés aux réservations car sans doute supprimés.

Alors, annulé ou pas le TGV ?

Direction la gare de Tours pour poser la question au guichet :

« On ne sera vraiment sûrs que 48h à l’avance. Pour l’instant ce n’est pas la peine de changer votre billet. »

Finalement, retour à la case départ. La SNCF promettait à ses clients une annonce anticipée pour qu’ils soient fixés sur leur sort : manifestement il y a des bugs. Un couac de plus après la polémique sur la suppression du service Junior & Cie qui prive de voyage 6 000 enfants qui auraient dû bénéficier d’un accompagnements par des animateurs dans les trains mais qui devront trouver d’autres solutions pour voyager car les places ont été annulées au profit d’autres personnes.