StorieTouraine, 19/12/19 – Prévisions SNCF pour vendredi, des trains complets ce week-end ; Une manif aux Deux-Lions ; Le TVB joue à Lisbonne…

Et la condamnation de 3 Géorgiens à Tours.

Voici l'édition de ce jeudi :

Réforme des retraites…

Une nouvelle manifestation intersyndicale était organisée ce jeudi, beaucoup moins massive que celle de mardi. Quelques centaines de personnes ont défilé dans le quartier des Deux-Lions de Tours pour se faire voir des salariés des nombreuses entreprises installées là-bas et montrer que leur détermination contre le projet du gouvernement restait intacte. Même à l’approche des fêtes.

Par ailleurs, une vingtaine d’enseignants ont bloqué l’entrée du lycée d’Amboise ce jeudi matin, également contre la réforme des retraites.

Les dernières prévisions de la SNCF …

La compagnie nous indique ce jeudi soir que les réservations pour les Rémi Express vers Paris Austerlitz sont bloquées pour ce week-end car tous les trains sont déjà complets.

Pour les TGV ce vendredi il y en aura 5 de la Touraine vers Paris et 9 dans l’autre sens depuis Montparnasse. Ce jeudi la SNCF a annoncé une série de trains sûrs de circuler jusqu’au 24 décembre et fera de même vendredi pour ceux maintenus jusqu’au 26. Mais le système connait quelques ratés… Ne pas hésiter à se renseigner en gare.

Pour les trains Rémi (les TER) comptez ce vendredi une dizaine d’allers-retours Tours-Orléans, 2 allers-retours vers Vierzon, 4 en direction de Poitiers (+ des cars), 7 allers-retours pour Tours-Chinon mais un seul pour Loches, 7 allers-retours aussi en direction et en provenance de Saumur. Quelques trains pour Le Mans et pour en revenir : les horaires sur les sites et applis SNCF.

Condamnation pour vols…

3 hommes de nationalité géorgienne – dont deux frères – étaient jugés pour une série de vols sur des parkings de supermarchés ce mercredi à Tours. Ils avaient agi en Touraine (mais pas que), profitant de l’inattention de victimes qui changeaient une roue crevée pour prélever leur butin. Âgés de 37 et 38 ans, ils ont écopé de 4 ans de prison ferme. Les faits remontaient à 2018.

O’Tacos, suite…

D’anciens salariés bangladais des trois points de vente tourangeaux de l’enseigne de fast food, tous sans papiers, étaient représentés par leur avocate aux prud’hommes mercredi, dans le but d’obtenir des indemnités car ils estiment que leurs conditions de travail et de licenciement étaient illégales (une version réfutée par l’avocat des gérants). Le verdict ne sera pas connu avant le 7 avril 2020.

Ligue des Champions…

3e match européen de la saison pour le Tours Volley Ball ce jeudi soir à Lisbonne au Portugal. Après deux défaites, les hommes d’Hubert Henno doivent gagner pour conserver un espoir de qualification pour la suite de la compétition. Le match sera retransmis sur écran géant à 21h aux Trois Rois, Place Plumereau.

Des dates à noter…

On apprend ce jeudi que Jarry fera une nouvelle date en Touraine le 20 octobre 2020 au Vinci à 20h (38€ la place). Le 19 novembre à 20h30 l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours accueillera Danceperados of Ireland (de 35 à 42€). Enfin, Constance proposera son spectacle Pot pourri le 28 novembre 2020 à 20h30 au Vinci de Tours (à partir de 31€).