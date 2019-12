On sait combien de bus et trams circulent samedi 21 décembre (spoiler : pas beaucoup)

Autant que samedi 14 décembre.

Déjà deux semaines de conflit chez Fil Bleu pour l’amélioration des conditions de travail. Le préavis intersyndical court jusqu’au 1er janvier avec deux mouvements de 24h ce samedi 21 et ce dimanche 22 décembre, des débrayages aux heures de pointe lundi 23, des grèves de 24h le 24 et le 25 décembre, puis de nouveau des débrayages aux heures de pointe le 26 et le 27.

La direction de Fil Bleu a communiqué le plan de circulation du réseau de transport pour la journée du 21 décembre, semblable à samedi 14 :

Des trams de 13h à 21h toutes les 15 minutes

Des bus Plan B toutes les 30 minutes de 7h à 13h

0 tram et 0 bus Plan B avant 7h et après 21h

Des bus toutes les 20 à 30 minutes sur les lignes de bus 2, 3, 4 et 5

10 allers-retours pour la ligne 10 et la 14

11 pour la ligne 11

4 pour la 12, la 15 et la 31

7 pour la 16

8 allers-retours pour la 17

5 pour la 18

12 allers-retours pour la 30

1 seul bus dans chaque sens pour la 31, la 34 et la 36, 2 pour la 35

1 à 6 allers-retours pour les lignes 50 à 57

Pas de circulation pour les lignes Citadine

Les horaires détaillés sont disponibles sur www.filbleu.fr.